Deborah Secco ostenta cintura fininha após treino intenso: 'Acabada'

A atriz Deborah Secco exibiu seu corpo sarado nas redes sociais ao surgir usando um look fitness após seu treino intenso

Deborah Secco chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 11, ao compartilhar um vídeo exibido seu corpo sarado.

A atriz, que estava em São Paulo para assistir ao jogo da Seleção Brasileira contra o Paraguai, voltou para o Rio de Janeiro e exibiu sua cintura fininha após realizar um treino intenso. "Descabelada e acabada, mas cheguei no Rio e 'teve'", disse ela ao surgir em frente ao espelho usando um top branco e um shorts preto.

A beleza e boa forma de Deborah Secco sempre impressiona os seguidores. Recentemente, ela elevou a temperatura das redes ao postar uma sequência de cliques usando um body cavado e transparente. A publicação recebeu vários elogios. "Belíssima", disse um seguidor. "Deusa", escreveu outra. "Maravilhosa", comentou uma fã. "Dona da beleza toda", afirmou mais uma. "Tô apaixonada por essas fotos", confessou uma admiradora.

Confira:

Deborah Secco exibe corpo sarado - Foto: Instagram

Deborah Secco revela desinteresse em fazer parte de novelas

Durante o evento de comemoração dos 60 anos da TV Globo, realizado no Rio de Janeiro na última segunda-feira, 28, Deborah Secco revelou estar com menos interesse em trabalhar em novelas no momento, mas afirmou que adoraria participar de um remake de uma produção, caso surja a oportunidade.

Deborah Secco expressa sua gratidão à emissora e relembra sua trajetória profissional. "São muitos (momentos inesquecíveis), né? Eu tenho 36 anos de TV Globo e é quase toda a minha vida, muito da minha história. Tenho muita gratidão por essa empresa, que de fato mudou a minha vida. Mas acho que o primeiro trabalho foi a novela 'Mico Preto', onde eu estreei. Lembro muito bem: com 9 anos, vivi momentos inesquecíveis. 'América', que foi a minha primeira protagonista, também a Darlene e a Íris… Vivi muita coisa incrível aqui!", comenta a atriz em entrevista ao Portal LeoDias. Saiba mais!

