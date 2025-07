Brunna Gonçalves impressiona ao exibir o corpo dois meses após se tornar mãe

A influenciadora digital Brunna Gonçalves chamou a atenção ao compartilhar uma foto de seu corpo após um treino na academia

Brunna Gonçalves usou as redes sociais nesta quarta-feira, 30, para mostrar o seu corpo dois meses após o nascimento de sua primeira filha, Zuri.

A dançarina e ex-BBB compartilhou nos Stories do Instagram uma foto em que deixou barriga à mostra durante um treino na academia. Após realizar os exercícios, a famosa tirou uma foto em frente ao espelho. Na imagem, ela aparece usando um top, shorts e uma blusa de frio.

Vale lembrar que Zuri, filha de Brunna com a cantora Ludmilla, nasceu no dia 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos. Para celebrar o segundo mês da bebê, as mamães prepararam uma festa com tema 'abelhinha'.

A influenciadora digital mostrou os registros em seu perfil e a delicadeza da decoração chamou a atenção dos internautas. A comemoração aconteceu na casa da família, com direito a bolos personalizados e balões em tons de amarelo, dourado e branco.

Ludmilla também compartilhou imagens da festa e celebrou a vida de Zuri. "Hoje a minha princesinha faz 2 meses de vida, é tanto amor e felicidade nessa casa pela chegada dela. Obrigada, meu Deus", escreveu a cantora.

Brunna Gonçalves mostra o corpo após o treino - Foto: Instagram

Brunna Gonçalves desabafa ao ver a filha tomar vacina

A influenciadora digital e empresária Brunna Gonçalves usou as redes sociais para contar aos seguidores como foi a sensação de ver a pequena Zuri, sua filha com a cantora Ludmilla, tomar mais uma vacina. A bebê nasceu no dia 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos.

Ao compartilhar uma foto do momento em que a pequena se prepara para tomar a injeção, ela desabafou: "Dia da tão temida vacina de 2 meses", escreveu, acompanhando o post com um emoji de carinha triste. Ludmilla repostou o registro e acrescentou um emoji emocionado.

