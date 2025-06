Após eliminar mais de 80 kg, Jojo Todynho mostra seu antes e depois na academia

Mudança drástica! Após cirurgias e perda grande de peso, Jojo Todynho mostra antes e depois de seu corpo em fotos na academia; veja

A cantora Jojo Todynho impressionou ao mostrar mais um antes e depois de seu corpo. Nesta quarta-feira, 18, a famosa postou fotos usando o mesmo aparelho na academia para comparar sua mudança e surpreendeu com tamanha transformação.

Após eliminar mais de 80 quilos nos últimos meses, depois de fazer cirurgia bariátrica e plástica, além de dieta e treino, a artista provou que mudou sua aparência de forma drástica. Bem mais magra, a futura advogada esbanjou suas novas curvas.

"Faça tudo que estiver ao seu alcance e mude sua realidade. Utilize todos os recursos que você puder, basta você ter coragem, disposição e amor próprio", escreveu na legenda ao comparar o clique do passado com o atual.

Nos comentários, os internautas reagiram ao verem o antes e depois. "Inspiradora", disseram. "Que tiro foi? Está um arraso", admiraram outros.

Leia também:'Pensou que iria morrer gorda', diz Jojo Todynho ao exibir corpo escultural

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho impressiona com declaração para o namorado

Jojo Todynho usou as redes sociais nesta quinta-feira, 12, para comemorar o Dia dos Namorados. Em seu perfil oficial, a cantora e influenciadora digital compartilhou várias fotos ao lado de Thiago Gonçalves e escreveu uma bela declaração de amor para ele.

"Quando nos conhecemos, eu já tinha a certeza de que seria algo diferente de um jeito que eu jamais havia vivido ou sentido. Finalmente, ocupei o meu lugar de mulher: cuidada, amada, respeitada. O namoro apenas formalizou aquilo que já existia entre nós", disse ela no começo do texto.

"Sempre que ouço aquele trecho da música do Orochi, 'você chegou pra somar e eu cheguei pra resolver', sinto que ele traduz perfeitamente o nosso dia a dia — nossa parceria, nossa reciprocidade. E com Deus no centro do nosso relacionamento, tudo se torna ainda mais especial. Que esta data seja apenas a primeira de muitas ao seu lado", acrescentou ela. Veja mais da declaração aqui!