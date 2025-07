Zion e Angelina: Veja as lembrancinhas do aniversário da filha de Sorocaba e Biah

Com o tema de Arca de Noé, a festa dos filhos gêmeos de Sorocaba e Biah Rodrigues contou com 5 tipos de lembrancinhas para as crianças

A festa do aniversário de 1 ano dos filhos gêmeos de Sorocaba e Biah Rodrigues, Zion e Angelina, aconteceu nesta quarta-feira, 9, no interior de São Paulo. O evento teve o tema de Arca de Noé e contou com decoração sofisticada. Inclusive, as lembrancinhas para os convidados roubaram a cena.

A família dos aniversariantes escolheram 5 tipos de lembrancinhas para as crianças. A primeira delas foi uma vela em um potinho de cerâmica com um elefante no topo. O segundo item era um porta-retrato de porcelana com imagens de animais da selva. Enquanto isso, a terceira lembrancinha era uma arca de crochê com Noé e os bichinhos.

O quarto presentinho foi um caderno de colorir com água, que estava dentro de uma pasta personalizada com o tema da festa. Por último, a quinta lembrancinha era um kit de papelaria com o tema de animais, contendo borrachas e lápis enfeitados.

Lembrancinhas da festa dos filhos de Biah Rodrigues e Sorocaba

A festa dos gêmeos

O cantor sertanejo Sorocaba e a influencer Biah Rodrigues organizaram uma festa sofisticada para celebrarem o aniversário dos filhos gêmeos, Zion e Angelina, de 1 ano. O evento aconteceu em um sítio no interior de São Paulo nesta quarta-feira, 9, e teve o tema de Arca de Noé para simbolizar a proteção, a fé e o amor na vida das crianças.

Para o grande dia, os aniversariantes usaram looks brancos, combinando com os irmãos mais velhos, Theo e Fernanda. A festa foi decorada com cores suaves, incluindo branco e bege em vários detalhes. Inclusive, o bolo do evento teve o formato de uma arca com os casais de animais e um arco-íris.

“Foi um dia preparado por Deus. Celebrar a vida dos nossos filhos e consagrá-los foi mais que um presente pra nós . Adorei cuidar de cada detalhe da festa, todos os nossos fornecedores alinhados com

propósito, foi tudo pensado com muito carinho. Estamos muito gratos a todos que fizeram parte de alguma forma”, disse a mãe coruja.

Festa dos filhos de Sorocaba e Biah Rodrigues - Foto: Thai Lazarini | CG Comunicação (divulgação)

