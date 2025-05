Zé Neto e Natália Toscano comemoram o aniversário da filha com festa luxuosa

Natália Toscano mostrou os detalhes da festa de aniversário de cinco anos de Angelina, sua filha com o cantor sertanejo Zé Neto

A influenciadora digital Natália Toscano e o cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, reuniram os familiares e amigos para comemorar o aniversário de cinco anos da filha caçula, Angelina.

Para comemorar a data especial, a menina ganhou uma festa luxuosa com o tema 'Barbie'. A decoração foi toda rosa e contou com muitas bexigas e flores. Além disso, a aniversariante ganhou um bolo de quatro andares em tons de rosa, decorado com um laço e muitas estrelas.

Ao mostrar os detalhes da festa de Angelina em seu perfil oficial, Natália Toscano celebrou a vida da herdeira. "Angelina fez 5 anos e o nosso coração se enche de gratidão a Deus por sua vida, saúde e alegria contagiante. Celebrar em família é o que há de mais precioso… e hoje vivemos uma noite linda e cheia de amor e dedicação, mas com o toque mais especial: o amor de Deus por nós!", escreveu a influencer na legenda.

Além de Angelina, Natália Toscano e Zé Neto também são pais de José Filho, que fará oito anos em julhos.

Confira:

Mulher do cantor Zé Neto impressiona ao exibir novo visual

Natália Toscano, mulher do cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, usou as redes sociais para mostrar seu novo visual. A influenciadora digital decidiu passar por uma transformação e chamou a atenção ao surgir com os fios em tom chocolate e mechas mais claras.

"Novo visual! Agora com um blend envolvente entre o chocolate quente e o mocha mousse – uma combinação sofisticada e cheia de personalidade. As mechas criativas deram o toque final que eu precisava pra renovar com estilo. Amando essa transição com leveza e atitude!", detalhou a famosa. Confira o resultado!

