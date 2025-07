Xamã e Renata Gutierrez se reúnem na festa de aniversário da filha; veja as fotos

A influenciadora Renata Gutierrez usou as redes sociais para compartilhar registros da festa de aniversário de Hanna, sua filha com o cantor Xamã

A influenciadoraRenata Gutierrez usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28 para compartilhar registros da festa de aniversário de Hanna, sua filha com o cantor Xamã, que completou 4 anos. Em um álbum de fotos, ela mostrou registros da comemoração, que foi inspirada na animação Enrolados, da Disney.

Para o dia especial, a pequena surgiu fantasiada de princesa com um vestido roxo e rosa. Já a decoração contou com balões e itens que remetem ao filme. "Que dia inesquecível… Ver a minha filha se divertindo, rindo com o coração, aproveitando cada detalhe da festa que preparamos com tanto amor… não tem sensação melhor. Tudo valeu a pena: cada escolha, cada cuidado, cada momento", declarou ela.

Que complementou: "Ela viveu a magia, e eu vivi a alegria de ver meu sonho se transformar na felicidade dela. Ver a felicidade dela foi o maior presente que eu poderia receber. Nossos corações entrelaçados por um amor que o tempo não apaga a leveza da infância dela e a ternura do nosso cuidado tornam tudo ainda mais especial".

Vale lembrar que Xamã também é pai de Akasha, fruto da relação com Natasha Hoffemann. Além disso, o cantor vive um novo romance com Sophie Charlotte.

Como Xamã e Sophie Charlotte se conheceram?

Sophie e Xamã se conheceram nos bastidores da novela Renascer, exibida pela Rede Globo em 2024. Na trama, eles deram vida aos personagens Damião e Eliana. Após anunciarem o término durante o Carnaval, eles foram vistos juntos na festa de aniversário de Anitta. A confirmação de que haviam voltado aconteceu só em maio, quando surgiram juntos em uma foto em frente à Torre Eiffel, em Paris, na França.

