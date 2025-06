Virginia Fonseca mostra os detalhes da festa luxuosa de Maria Alice: 'Um sonho'

A influenciadora digital Virginia Fonseca postou um vídeo com os detalhes da decoração da festa de quatro anos de Maria Alice

Virginia Fonseca usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 2, para mostrar os detalhes da festa luxuosa de aniversário de sua filha mais velha, Maria Alice. A menina, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, completou quatro anos na última sexta-feira, 30.

Nos Stories, a influenciadora digital mostrou um pouco da decoração do evento, que teve como tema 'Céu da Maria Alice'. Além disso, o espaço conta com vários brinquedos para a aniversariante e seus amiguinhos se divertirem. "Está tudo um sonho", escreveu Virginia.

A festa de aniversário de Maria Alice, que acontece em Goiânia, conta com mais de 60 mil balões e o céu tem esculturas aéreas representando anjos e nuvens. Para preparar o evento luxuoso, foram 10 dias de montagem, envolvendo 200 pessoas.

O bolo, feito pelo confeiteiro Denilson Lima, veio de São Paulo em um caminhão refrigerado e tem mais de dois metros de altura. Além disso, haverá outros quatro bolos sendo pintados à mão durante a festa. As crianças terão muitas atrações ao longo do evento, e para os adultos, shows com Hugo & Guilherme, o grupo de samba Kamisa 10 e o DJ John.

Virginia e Zé Felipe adotam regra para festa de 4 anos da filha

Nesta segunda-feira, 2, acontece a festa de aniversário da filha da influencer Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, Maria Alice, que completou quatro anos na última sexta-feira, 30. Para o evento, que acontece em Goiânia, Goiás, o influencer Lucas Guedez, amigo do ex-casal, revelou uma regra que foi adotada para a celebração. Em stories publicados no perfil do Instagram de Lucas, ele contou que o uso de celulares está proibido durante a festa: "Vamos sumir, porque a festa esse ano é proibido celular", disse na entrada do evento. Confira!

