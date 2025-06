Virginia Fonseca e Zé Felipe surgem juntos em festa de mesversário do filho

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou as fotos da comemoração do nono mês de José Leonardo, seu filho com Zé Felipe

Semanas após o fim do casamento, Virginia Fonsecae Zé Felipe se reuniram nesta quinta-feira, 12, para comemorar mais um mesversário do filho caçula, José Leonardo. O menino completou nove meses no último dia 8.

Para comemorar a data especial, o bebê ganhou uma festa com o tema 'festa junina' e encantou ao surgir usando um look xadrez e botas. A mamãe e as irmãs mais velhas de José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor, também surgiram com vestidos combinando com a temática do evento. Além dos papais e das irmãs, as vovós, Poliana Rocha e Margareth Serrão, e bisavó, Eponina Rocha.

Ao compartilhar os registros da festa em seu perfil oficial, Virginia se derreteu: "9 meses do nosso príncipe!! Foi dia 8, mas decidimos comemorar hoje com muito amor que Deus abençoe sua vida sempre goido, lhe dê muita saúde, paz, amor, felicidade e sucesso!! Sua família te ama muito", escreveu a influenciadora digital e apresentadora na legenda.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Zé Felipe reflete sobre sofrimento após fim do casamento com Virginia

O cantor Zé Felipe fez um novo desabafo sobre o fim de seu casamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca. Em entrevista ao portal LeoDias, ele falou sobre a tristeza diante das mudanças em sua vida, mas destacou que, acima de tudo, o mais importante é ter saúde.

"Eu acho que toda mudança na vida da gente é difícil, só que, graças a Deus, esses dias eu estava pensando: o mais importante a gente tem, que é a saúde. Acho que você acordar e ver seus filhos correndo com saúde… Todo o resto é resto, o resto se encaixa. O importante é que eu sei que a Virginia me deu o maior presente da minha vida, que são meus filhos, e eu também dei para ela o maior presente com a bênção de Deus. O resto vai se encaixando, o futuro a Deus pertence", disse ele. Veja a declaração completa!

Leia também: Mansão de Zé Felipe: saiba detalhes do novo imóvel luxuoso do cantor