Virginia Fonseca e Zé Felipe se reúnem na festa de mesversário do filho caçula

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe comemoram os 10 meses do filho, José Leonardo, com uma festa temática

Virginia Fonsecae Zé Felipe se reuniram nesta quinta-feira, 10, para comemorar mais um mês de vida do filho, José Leonardo, que completou dez meses no último dia 8.

Para comemorar a data especial, o caçula da influenciadora digital e do cantor ganhou uma festa com o tema 'Safári'. A decoração contou com muitas bexigas coloridas e animais como leão, zebra e girafa, além do bolo e doces personalizados.

José Leonardo surgiu combinando seu look com os das irmãs mais velhas, Maria Alice e Maria Flor. O menino surgiu usando um shorts, camisa laranja e um sapatinho. Já as meninas estavam com um vestido laranja e sapato branco.

Ao compartilhar as imagens da festa, Virginia celebrou a vida do herdeiro. "Dia de safári por cá!! Comemorando 10 meses do José Leonardo, que Deus abençoe sua vida sempre meu filho, lhe dê muita saúde, amor, sabedoria, sucesso, felicidade e paz!! Sua família te ama muito", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

O post recebeu vários comentários. "Deus abençoe sempre… Parabéns, goido lindo", disse uma seguidora. "Que Deus abençoe você hoje e sempre, pequeno!", comentou outra. "Viva o José", celebrou uma fã. "Esses pequenos são lindos demais", afirmou mais uma.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe estão solteiros. A influenciadora digital e o cantor anunciaram o fim do casamento em maio deste ano.

