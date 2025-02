Vintage cake: confeiteiro explica bolo que faz sucesso com as famosas

Em entrevista para a CARAS, confeiteiro fala sobre o vintage cake, bolo que foi escolhido por Andressa Suita, Deborah Secco e outras famosas; confira

O vintage cake apareceu na festa de aniversário de várias famosas. Donas de um estilo elegante, Andressa Suita, Marina Ruy Barbosa, e Deborah Secco foram algumas das estrelas que escolheram o modelo de bolo para suas comemorações. Mas por que será que ele está fazendo tanto sucesso?

Em entrevista para a CARAS Digital, o confeiteiro Diego Radaic, da Radaic’s Bakery Confeitaria, explicou o motivo para isso. Segundo o especialista na área, a tendência retrô foi inspirada nas décadas de 1950 a 1980 e , por ter um ar sofisticado, o vintage cake conquistou seu espaço nas comemorações . Com algumas variações, o bolo pode ser feito de algumas maneiras e é indicado para diversas ocasiões; saiba mais a seguir!

CARAS: O que é vintage cake?

Diego Radaic: "O Vintage Cake é um estilo de bolo inspirado nas confeitarias clássicas das décadas de 1950 a 1980. Ele se destaca pelo uso de técnicas tradicionais de confeitaria, com bicos de confeitar que criam detalhes decorativos, como conchas, pérolas e babados, remetendo ao visual romântico e nostálgico dessa época. Muitas vezes, ele é decorado com cerejas, tons pastel e elementos retrô, trazendo um charme sofisticado e atemporal".

CARAS: De onde surgiu a tendência vintage cake?

Diego Radaic:"O Vintage Cake surgiu a partir do resgate das estéticas retrô e maximalistas que vêm ganhando força na confeitaria e na decoração em geral. Com a popularização da estética "coquette" e "old money" nas redes sociais, muitos começaram a buscar referências na confeitaria clássica, incluindo bolos inspirados em designs antigos. Esse movimento foi impulsionado também por confeitarias especializadas nos Estados Unidos e na Europa, que começaram a recriar bolos com essa identidade visual, trazendo de volta a delicadeza dos detalhes feitos à mão".

CARAS: Por que esse estilo de bolo virou tendência entre algumas famosas?

Diego Radaic: "O Vintage Cake virou tendência entre famosas porque ele traz um toque de elegância e exclusividade, além de remeter à nostalgia e à delicadeza de épocas passadas. Celebridades como Marina Ruy Barbosa e Andressa Suita escolheram esse estilo justamente pelo seu ar sofisticado e romântico, que combina muito bem com festas intimistas ou celebrações luxuosas. Além disso, o resgate do visual retrô na moda e na decoração também influenciou a confeitaria, tornando esse tipo de bolo um ícone estilístico".

CARAS: Como o efeito é realizado no bolo?

Diego Radaic: "O efeito característico do Vintage Cake é alcançado principalmente pelo uso de bicos de confeitar clássicos, como o bico pitanga e o perlê, que permitem criar babados, rosetas, conchas e pérolas decorativas. A base do bolo geralmente é feita com buttercream ou glacê real, que permitem uma textura firme para os detalhes decorativos. Além disso, o acabamento pode incluir cerejas ao marasquino, laços de açúcar e bordas detalhadas, reforçando o visual clássico e elegante" .

CARAS: Geralmente, ele é feito em cores claras e com cereja, ou podem ser feitos de outra maneira?

Diego Radaic:"Embora a estética mais comum do Vintage Cake seja em tons pastel (como rosa claro, azul bebê e creme) e com cerejas, esse estilo permite diversas variações. Ele pode ser feito em cores vibrantes ou até mesmo tons escuros, como vinho, azul royal e dourado, para um toque mais sofisticado. Além das cerejas, é possível utilizar outros elementos decorativos, como mini pérolas comestíveis, flores naturais ou detalhes metalizados".

CARAS: Quais são as paletas de cores mais recomendadas?

Diego Radaic:"As paletas de cores mais utilizadas para Vintage Cakes incluem: Tons pastel: Rosa claro, azul bebê, lavanda, verde menta, amarelo claro. Cores clássicas: Creme, off-white, bege, dourado. Cores vibrantes: Vermelho cereja, vinho, azul royal. Estilo luxuoso: Preto com dourado, marsala com detalhes perolados. A escolha da paleta de cores depende muito do estilo da festa e da personalidade de quem encomendou o bolo".

CARAS: Para quem é indicado esse estilo de bolo?

Diego Radaic: "O Vintage Cake é indicado para quem deseja um bolo sofisticado e cheio de personalidade. Ele é perfeito para: festas de aniversário com temática clássica ou retrô, casamentos e noivados com estilo romântico, bodas e festas luxuosas, chá de bebê ou chá de panela com estética delicada".

CARAS: Quais são as variações mais pedidas?

Diego Radaic: "As variações mais populares do Vintage Cake pedidas são: bolos monocromáticos vintage, feitos em um único tom pastel, com detalhes de babados e pérolas; bolos com camadas decoradas, com cada camada apresentando um padrão diferente de bico de confeitar; versão minimalista, com menos babados, mas ainda mantendo o design retrô; vintage Cake floral, decorado com flores naturais ou flores de açúcar pintadas à mão; versão moderna, incorporando cores vibrantes e detalhes metalizados, para um toque contemporâneo".

