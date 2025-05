Vicky: Veja as lembrancinhas do aniversário da filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert

Com tema da Sininho, a festa da filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert contou com vários tipos de lembrancinhas para os convidados

A festa da filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de 5 anos, aconteceu neste final de semana em um salão de festas de São Paulo. O evento teve o tema da fada Sininho, da história de Peter Pan, e contou com decoração luxuosa. Inclusive, as lembrancinhas para os convidados chamaram a atenção.

A família da aniversariante ofereceu vários tipos de lembrancinhas. A primeira delas foi um caixa personalizada com o tema da festa e com duas gavetas. Em uma das gavetas, as crianças encontraram um livro de colorir inspirado nos desenhos Bobbie Goods. Na segunda gaveta, os convidados receberam canetinhas para colorir.

A segunda lembrancinha teve uma versão para meninas e outra para meninos. O item para meninas foi uma mochila verde com o desenho da Sininho de costas. Enquanto isso, o item para os meninos foi uma bolsa térmica em formato de ônibus do Peter Pan.

Os convidados ainda receberam mais duas lembrancinhas: um kit com chinelo estampado com a personagem que foi tema do evento e também uma caixinha com chocolates.

Lembrancinhas da festa de Vicky Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Lembrancinhas da festa de Vicky Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Lembrancinhas da festa de Vicky Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Lembrancinhas da festa de Vicky Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Lembrancinhas da festa de Vicky Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Lembrancinhas da festa de Vicky Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Lembrancinhas da festa de Vicky Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Lembrancinhas da festa de Vicky Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Leia também: Rafa Justus surge com look elegante na festa da irmã. Saiba o preço

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Veja as fotos da decoração na galeria abaixo:

Leia também: Famosos marcam presença na festa da filha caçula de Roberto Justus