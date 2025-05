Vicky Justus celebra seu aniversário de 5 anos em festa luxuosa

Veja a decoração sofisticada da festa de aniversário de 5 anos de Vicky Justus, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, com tema da Sininho

A pequena Vicky Justus, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, está em festa neste sábado, 17. A menina completou 5 anos de idade e celebrou em uma festa luxuosa na cidade de São Paulo.

A festa de Vicky teve o tema da Fada Sininho, da história de Peter Pan, e encantou pelos detalhes sofisticados. Para começar, a aniversariante usou um vestido elegante que imitou o look da personagem e ainda contou com asas de fada e uma varinha.

A decoração da festa chamou a atenção por ter vários cenários diferentes. O principal deles foi a área dos doces, que teve o bolo personalizado como protagonista e um cenário inspirado em uma floresta encantada. Além disso, as outras áreas foram decoradas com inspiração em cenas da animação Peter Pan.

Veja as fotos na galeria abaixo:

O convite da festa

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa de Roberto Justus, surpreendeu ao mostrar os detalhes do convite de aniversário da filha, Vicky Justus. A menina completará 5 anos no sábado, 17, e ganhará uma festa de aniversário luxuosa.

Nas redes sociais, a mãe revelou que a filha personalizou seu convite com sua própria voz. O convite foi feito com a estampa do tema da festa, que é a personagem Sininho, da história do Peter Pan. "Foi, de todos os convites, o mais legal. Esse ano, quando você abre ela convida a pessoa”, disse ela.

Assim que o convidado abre a caixa do convite, a voz de Vicky faz o convite para que a pessoa vá em sua festa. "Oi, eu sou a Vicky, e eu estou te convidando para um dia muito especial. A Terra do Nunca nunca mais será a mesma. Estão prontos para essa viagem? Espero vocês, beijos”, afirmou.