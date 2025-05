Veja o bolo de aniversário da filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert

Roberto Justus e Ana Paula Siebert fizeram uma festa luxuosa para os 5 anos da filha, Vicky Justus. Veja os detalhes do bolo de aniversário

O empresário Roberto Justus e a esposa, a influencer Ana Paula Siebert, reuniram os amigos e familiares neste sábado, 17, para celebrarem a vida da filha, Vicky Justus. A menina completou 5 anos de idade e celebrou a data especial em uma festa luxuosa com o tema da fada Sininho, da história do Peter Pan.

Um dos destaques da decoração do aniversário foi o bolo personalizado. O doce teve três camadas enfeitadas com detalhes sofisticados do tema da festa. O bolo foi enfeitado com várias fadas, incluindo a Sininho, a casa das farinhas, cogumelos roxos e muitas flores para dar um clima de floresta encantada.

Inclusive, o tema da Sininho esteve presente em toda a decoração, que contou com cenários inspirados no desenho do Peter Pan e com a área dos doces dedicada para a floresta.

Bolo de aniversário de Vicky Justus - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Veja as fotos da decoração na galeria abaixo:

