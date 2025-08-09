Veja a entrada de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos em 2º casamento

Casados há 15 anos, os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos e foram conduzidos até o altar pelos três filhos

Dia marcante e inesquecível para Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso! Os atores, que estão casados há 15 anos, renovaram os votos neste sábado, 9, no rancho da família, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro.

O grande diferencial do primeiro casamento para a renovação da união foi a presença dos três filhos do casal: Titi, de 12 anos, Bless, de 10, e Zyan, de 5. Os pequenos, inclusive, ficaram encarregados de levar os pais até o altar.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais por Juliette, uma das convidadas do evento, Bruno Gagliasso aparece entrando na cerimônia de braços dados com a primogênita. Esbanjando beleza e simpatia, Titi não poupou sorrisos ao ver a alegria do pai com o momento especial.

Já Giovanna Ewbank entrou junto com Bless e Zyan. No registro, os meninos aparecem de mãos dadas com a mãe, que também não escondeu a felicidade em ser levada ao altar pelos herdeiros.

Para celebrar a união, os famosos optaram por uma cerimônia intimista e luxuosa, com cerca de apenas 100 convidados, entre familiares e amigos próximos do casal. A atriz e apresentadora escolheu um vestido ousado, com alguns detalhes que remetem a algo mais vintage.

Veja a entrada de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos:

Giovanna Ewbank e Gagliasso trocam declarações

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso trocaram declarações na última sexta-feira, 8, às vésperas da cerimônia de casamento. Para comemorar os 15 anos de união, os dois vão renovar os votos neste sábado, 9, com um festão para os amigos mais próximos no rancho da família, na Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou um vídeo em que ela e o marido falam sobre o relacionamento deles e como eles amadureceram ao longo dos anos. Na legenda, a mãe de Titi, Bless e Zyan abriu o coração; confira o registro!

