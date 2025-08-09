CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Festas
  2. Veja a entrada de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos em 2º casamento
Festas / Renovação de votos

Veja a entrada de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos em 2º casamento

Casados há 15 anos, os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos e foram conduzidos até o altar pelos três filhos

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 09/08/2025, às 20h55

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos - Foto: Reprodução / Instagram; @andrenicolau

Dia marcante e inesquecível para Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso! Os atores, que estão casados há 15 anos, renovaram os votos neste sábado, 9, no rancho da família, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro.

O grande diferencial do primeiro casamento para a renovação da união foi a presença dos três filhos do casal: Titi, de 12 anos, Bless, de 10, e Zyan, de 5. Os pequenos, inclusive, ficaram encarregados de levar os pais até o altar.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais por Juliette, uma das convidadas do evento, Bruno Gagliasso aparece entrando na cerimônia de braços dados com a primogênita. Esbanjando beleza e simpatia, Titi não poupou sorrisos ao ver a alegria do pai com o momento especial.

Já Giovanna Ewbank entrou junto com Bless e Zyan. No registro, os meninos aparecem de mãos dadas com a mãe, que também não escondeu a felicidade em ser levada ao altar pelos herdeiros.

Para celebrar a união, os famosos optaram por uma cerimônia intimista e luxuosa, com cerca de apenas 100 convidados, entre familiares e amigos próximos do casal. A atriz e apresentadora escolheu um vestido ousado, com alguns detalhes que remetem a algo mais vintage. 

Veja a entrada de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos:

Giovanna Ewbank e Gagliasso trocam declarações

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso trocaram declarações na última sexta-feira, 8, às vésperas da cerimônia de casamento. Para comemorar os 15 anos de união, os dois vão renovar os votos neste sábado, 9, com um festão para os amigos mais próximos no rancho da família, na Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. 

Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou um vídeo em que ela e o marido falam sobre o relacionamento deles e como eles amadureceram ao longo dos anos. Na legenda, a mãe de Titi, Bless e Zyan abriu o coração; confira o registro!

Leia também: Giovanna Ewbank revela se planeja lua de mel com Bruno Gagliasso após renovação de votos

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

bruno gagliassoGiovanna Ewbank
Bruno Gagliasso Bruno Gagliasso   Giovanna Ewbank Giovanna Ewbank  

Leia também

Casamento

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos - Foto: Reprodução / Instagram; @andrenicolau

Filha leva Bruno Gagliasso ao altar em renovação de votos com Giovanna Ewbank

Parabéns

Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa - Foto: Rafael Garbuio

Camilla Camargo celebra o aniversário de 6 anos do filho, Joaquim

Comemoração

Andressa Suita mostra festa de aniversário do filho caçula - Foto: Reprodução/Instagram

Andressa Suita encanta ao mostrar fotos da festa de aniversário do filho caçula

Aniversário

Marcos Veras e Rosanne Mulholland com o filho, Davi - Foto: Reprodução / Instagram; @babuskafotografia

Marcos Veras e Rosanne Mulholland celebram 5 anos do filho com festão

Aniversário

Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Getty Images; Reprodução / Globo

Bruna Marquezine: Imagens raras da festa de 8 anos da atriz circulam na web

Parabéns!

Elaine Mickely mostra fotos da festa da filha - Reprodução/Instagram

Elaine Mickely mostra fotos da festa surpresa que fez para a filha

Últimas notícias

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhosVeja a entrada de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos em 2º casamento
Arlindo CruzVelório de Arlindo Cruz: Cantor deixou orientações do que gostaria em sua despedida
Viúva e filhos de Arlindo Cruz se despedem do cantorArlindo Cruz: Familiares e amigos se despedem do cantor em velório no Rio
Arlindinho e Arlindo CruzFilho de Arlindo Cruz se emociona ao falar sobre o pai: 'Não está mais sofrendo'
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votosFilha leva Bruno Gagliasso ao altar em renovação de votos com Giovanna Ewbank
A apresentadora Luciana GimenezMédica alerta riscos de tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Importante falar sobre'
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhosGiovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovam os votos de casamento no Rio
Arthur Aguiar é pai de Sophia CardiArthur Aguiar revela pedido da filha antes de cirurgia: 'Tão bonitinha'
A cantora Ivete SangaloMédica aponta desafios de doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Investigar de forma criteriosa'
Tom Cavalcante é pai de Maria CavalcanteTom Cavalcante celebra o nascimento da neta: 'Linda história que começa'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade