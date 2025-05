Agora ruiva, Bárbara Evans combina visual com tema de sua festa

Tudo vermelho! Bárbara Evans combina seu novo cabelo com look e decoração de sua festa de 34 anos; veja as fotos do evento

Agora ruiva, Bárbara Evans comemorou seu aniversário de 34 anos em grande estilo. Em sua rede social, a famosa postou fotos do evento luxuoso e chamou a atenção ao fazer tudo em vermelho, inclusive, combinando seu novo visual com a decoração.

Além de suas madeixas ruivas, a ex-loira apostou em um vestido de cor semelhante e a mesa principal foi toda decorada com itens em vermelho. Bolo, flores e docinhos, tudo foi colocado na cor escolhida pela aniversariante.

"Meus 34 anos. Gratidão! Foi maravilhoso!", contou ela sobre a ocasião. Nos registros, a modelo surgiu com o marido, Gustavo Theodoro, e os três filhos, Ayla, e os gêmeos, Álvaro e Antônio. A menina também colocou um vestido com detalhes vermelho.

Após meses afastada da mãe, Monique Evans, Bárbara Evans não estaria mais brigada com ela. Recentemente, a famosa comentou que fizeram as pazes. " Nós já estamos nos falando, já está tudo ok. Eu tenho recebido os vídeos dos meus netos, tenho seguido ela na internet, hoje à noite, meia-noite, eu vou falar com ela. Já tá tudo ok", declarou Monique Evans, referindo-se ao aniversário da filha.

Veja as fotos aniversário de Bárbara Evans:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark (@barbaraevans22)

Bárbara Evans relata questão de saúde

A influenciadora digital Bárbara Evans abriu sua intimidade nas redes sociais ao contar uma questão de saúde que está enfrentando. Ela contou que está com uma crise de hemorroida e sentindo dor, mas ela espera que o problema passe apenas com medicamentos. Isso porque, no passado, ela já teve que fazer uma cirurgia.

"Gente, se não fosse trágico, ia ser engraçado. Vamos lá para um drama. Para quem não sabe, tenho uma longa história com a tal da hemorroida. Ah, mas ninguém fala disso! Ninguém fala disso porque todo mundo é bobo. Se um compartilhar as experiências com os outros, pode estar ajudando a outra pessoa. Só que o povo tem vergonha, não fala e um monte de outros assuntos também. Mas como aqui nós somos vida real, resolvi compartilhar com vocês essa minha história junto com a tal da hemorroida."

"Casei com meu marido uns anos atrás e, em vez de ir para a lua de mel, sabe para onde eu fui? Para o hospital. Porque tive que operar. Tinha trombosado, meu amor! Passei a lua de mel de bunda para o alto e sentindo a maior dor do mundo. Eu ia lá em cima e ia lá embaixo toda vez que eu tentava ir ao banheiro. Foi a pior dor da minha vida (...)", disse ela. Veja o relato completo!