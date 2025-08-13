Ticiane Pinheiro mostra detalhes da festa da filha: 'Do jeitinho que ela sonhou'

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou detalhes da festa de aniversário de seis anos de Manuella, sua filha com César Tralli

Ticiane Pinheiro encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo com os detalhes da festa de aniversário de seis anos da filha, Manuella, fruto de seu casamento com César Tralli.

A menina, que completou mais um ano de vida no dia 12 de julho, ganhou uma festa luxuosa em um buffet de São Paulo nesta quarta-feira, 13, com a presença dos familiares e amigos. O evento teve como tema a animação 'Lilo & Stitch' e contou com bonecos gigantes dos personagens na decoração, além do bolo e doces personalizados seguindo o tema.

No vídeo publicado pela apresentadora, a aniversariante aparece toda sorridente ao lado dos personagens e também com os convidados. A festa contou com a presença dos pais e irmãos de Ticiane, da filha mais velha da apresentadora, Rafaella Justus, de Vicky, herdeira de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, as gêmeas Chiara e Sienna, e Luigi, os filhos da influenciadora digital Fabiana Justus, entre outros.

Além disso, teve brinquedos para as crianças se divertirem, espaço para pintura, dança e show de mágica. Depois, a mulher de Tralli também mostrou o momento em que todos cantaram o 'parabéns pra você' para Manu. Para esse momento, a aniversariante surgiu usando um vestido azul escuro, todo brilhante, e com um capuz do Stitch "Festa linda para Manu do jeitinho que ela sonhou", confessou a famosa na legenda da publicação.

A comemoração luxuosa chamou a atenção dos internautas. "Que linda", disse uma seguidora. "Impecável!!! Viva a Manu", escreveu outra. "A Manu transmite uma simplicidade incrível! Felicidades, princesa linda", falou uma fã.

Ainda na festa, Ticiane posou sorridente ao lado de Ana Paula Siebert, atual esposa de Roberto Justus, e Sacha Chryzman, a primeira esposa do empresário. A apresentadora, vale lembrar, foi casada com o famoso de 2006 a 2013.

Confira:

Ticiane Pinheiro posa com o pai em clique raro e se declara

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para compartilhar um momento especial em família. Ela publicou um registro ao lado do pai, o engenheiro Fernando Pinheiro das Dores, de 85 anos. Na imagem, os dois aparecem sorrindo, lado a lado. "Papai. Enquanto eu gravava, ele fazia ginástica. Te amo", escreveu a esposa de César Tralli na legenda, celebrando o momento.

Em novembro, apresentadora abriu sua intimidade ao compartilhar alguns registros no aniversário de 85 anos de seu pai. "Viva meu paizinho amado!!! 85 anos levando alegria por onde passa. Obrigada por todos ensinamentos, por me ensinar a ver o lado bom das coisas, a encontrar alegria em qualquer ocasião e levar a vida mais leve. Desejo muita saúde, que papai do céu me ajude a ter você por muitos anos comemorando nossas conquistas juntos!! Te amooo paizinho. Que Deus te abençoe com muito amor e felicidades!!!", declarou.

