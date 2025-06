Ticiane Pinheiro celebra seu aniversario de 49 anos com as filhas

A apresentadora Ticiane Pinheiro reúne a família e os amigos em festa de aniversário com decoração impecável em São Paulo

A apresentadora Ticiane Pinheiro celebrou o seu aniversário de 49 anos em grande estilo. Na tarde desta segunda-feira, 16, ela reuniu sua família e os amigos para um almoço comemorativo.

No local do evento, a estrela posou ao lado das filhas, Rafaella e Manuella, e também de outros familiares, como a mãe, Helô Pinheiro. A festa contou com decoração sofisticada e uma mesa de doces finos, com direito a bolo de aniversário personalizado.

Nas redes sociais, Ticiane contou que adora celebrar um novo ano de vida. "Hoje é meu aniversário!!! Para uma boa geminiana só essa frase já diz muito. Amo fazer aniversário,amo festejar, me sinto a pessoa mais feliz do mundo e abençoada por estar comemorando mais um ano com saúde e rodeada da minha família e amigos que amo. Gratidão", afirmou.

Ticiane Pinheiro reúne as filhas e a família em sua festa de aniversário - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa / Brazil News

Ticiane Pinheiro reúne as filhas e a família em sua festa de aniversário - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa / Brazil News

Ticiane Pinheiro reúne as filhas e a família em sua festa de aniversário - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa / Brazil News

Ticiane Pinheiro reúne as filhas e a família em sua festa de aniversário - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa / Brazil News

Ticiane Pinheiro reúne as filhas e a família em sua festa de aniversário - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa / Brazil News

Ticiane Pinheiro reúne as filhas e a família em sua festa de aniversário - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa / Brazil News

Ticiane Pinheiro reúne as filhas e a família em sua festa de aniversário - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa / Brazil News

Ticiane Pinheiro reúne as filhas e a família em sua festa de aniversário - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa / Brazil News

Homenagem de Cesar Tralli para a esposa

Dia de festa na casa de Ticiane Pinheiro! Nesta segunda-feira, 16, a apresentadora está completando mais um ano de vida e ganhou uma homenagem especial do marido, o jornalista César Tralli, encheu a casa de balões e compartilhou o momento nas redes sociais.

No vídeo compartilhado, ele exibiu o momento em que entrega um arranjo de balões em formato de coração para a esposa. Ao fundo, é possível notar que a a casa também foi decorada com balões rosas e vermelhos.

"Felicidades e que Deus te abençoe. Como dizia sua sogra, que te amava muito: que Deus te proteja e te abençoe, e que você continue assim, linda, linda, linda por fora e especialmente por dentro. Te amo muito e obrigado por existir", declarou ele ao parabenizar a esposa antes de sair para o trabalho.

Na legenda, o jornalista acrescentou: "O amor está no ar! E hoje é dia de celebrar! Parabéns para esta mulher e mãe que tanto me honra, me completa e me enche de felicidade. Te amo. Celebre muito seu dia, meu amor".

Leia também: Helô Pinheiro abre o coração no aniversário de Ticiane Pinheiro: 'Me alegra'