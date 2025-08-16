Thiaguinho exibe fotos inéditas do aniversário de Bruna Marquezine

O cantor Thiaguinho agita os convidados da festa de aniversário de 30 anos de Bruna Marquezine e chama a atriz de ‘filha'

O cantor Thiaguinho marcou presença na festa de aniversário da atriz Bruna Marquezine, que celebrou seus 30 anos em um evento luxuoso na Ilha Fiscal, Rio de Janeiro. O evento aconteceu na noite de sexta-feira, 15, e contou com a presença de vários convidados famosos.

Neste sábado, 16, o artista compartilhou fotos inéditas com a aniversariante e do seu show no evento. Na legenda, ele falou sobre o carinho que tem pela amiga e até a chamou de ‘filha’.

"Minha “filha” fez 30 anos… E adivinha quem ela escolheu pra cantar na festa? O “Papai” aqui! Meu amor @brunamarquezine , você sabe o quanto me emociona estar presente nos momentos importantes da sua vida. Mas celebrar seus 30 anos cantando pra você foi especial demais… Um privilégio que vou guardar pra sempre no coração. A gente não se chama de Pai e Filha por acaso. É porque nosso amor é de verdade, é família de alma, daquelas que a vida escolhe pra gente. Tenho orgulho imenso da mulher que você se tornou: forte, doce, iluminada e com um talento que o mundo inteiro admira. Mas, acima de tudo, tenho orgulho da pessoa linda que você é por dentro. Te amo infinito, minha filha! Que nossa amizade e esse amor que nos une sigam eternos! Beijo apertado na família toda! Ontem minha voz foi só amor pra você", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago André (@thiaguinho)

Thiaguinho será pai em breve

Grávida pela primeira vez, a influencer e empresária Carol Peixinho contou detalhes sobre a fase em que estava tentando engravidar. Casada com o cantor Thiaguinho, ela disse que congelou os óvulos há dois anos, mas não precisou usá-los. Isso porque ela conseguiu engravidar de forma natural cerca de sete meses após tirar o DIU.

"Engravidei no sétimo mês tentando. Para os médicos, é rápido. Mas, para uma mulher tentando a primeira vez, parece uma eternidade. Existe a ansiedade, a vontade que se realize logo, mas não é no nosso tempo. Minha médica falava que estava dentro do período de uma tentante saudável. Engravidei de forma natural acompanhando e fazendo teste de ovulação", afirmou ela em entrevista ao site Gshow.

Então, a estrela ainda comentou sobre quando decidiu congelar os óvulos pensando em uma gestação mais para a frente. Carol disse que ainda não sabe se terá mais filhos ou não; confira mais detalhes!

Leia também: Carol Peixinho toma decisão sobre os presentes do chá de bebê do filho

O bolo de aniversário

A atriz Bruna Marquezine celebrou seu aniversário de 30 anos com uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro. A festa aconteceu na noite de sexta-feira, 15, e contou com a presença de vários convidados famosos. Inclusive, o bolo de aniversário chamou a atenção.

A festa foi decoração com estilo clássico e em tons de rosa nude e dourado. Em meio à decoração vintage, o bolo de aniversário seguiu o mesmo estilo. O doce foi feito em 4 camadas e decorado com bico de confeiteiro e cerejas. O bolo branco se destacou em meio à decoração em tons neutros.

Por sua vez, Bruna chamou a atenção com um dos seus looks para a festa de aniversário. Ao posar ao lado do bolo, ela surgiu com um vestido vermelho curtinho e meia-calça fina. Ela completou o visual com vários colares prateados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

VOTE NA ENQUETE: Qual famosa usou o melhor look na festa de aniversário de Bruna Marquezine?