Thiago Oliveira comemora o aniversário da filha com festa luxuosa

O apresentador Thiago Oliveira abriu o álbum de fotos da festa de aniversário de dois anos de Ella, sua filha com Bruna Matuti

Thiago Oliveira, apresentador do programa É De Casa, da TV Globo, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 22, para mostrar a comemoração do aniversário de dois anos de sua filha, Ella, fruto de seu relacionamento com Bruna Matuti.

Para comemorar a data especial, a menina ganhou uma festa inspirada no fundo do mar. A decoração foi toda em lilás e contou com muitas bexigas, conchas, cauda de sereia, estrela-do-mar, entre outros objetos. Além disso, o bolo e os docinhos foram personalizados segundo o tema.

Ao dividir as fotos da comemoração, que contou com a presença dos familiares, Thiago celebrou o aniversário de Ella. "Parabéns, filha. 2 anos do meu amor. Sou o homem mais feliz desse mundo por ser seu pai, por poder diariamente ver seu sorriso e sua evolução. Você é a alegria da nossa família. Obrigado por mudar a minha vida. Que Deus te abençoe com muita saúde, Te Amo filha", declarou o papai coruja.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Oliveira (@thioliveiras)

Thiago Oliveira sobre educação de Ella

Apresentador do É de Casa, programa exibido nas manhãs de sábado na TV Globo, Thiago Oliveira costuma dizer que na lista dos seus sonhos, a família é sua prioridade. Do casamento com Bruna Matuti, ele realizou o maior deles: o nascimento da esperta Ella. Em entrevista à Revista CARAS, o comunicador reflete sobre a educação de sua herdeira e os valores que já costuma passar para ela. "Falo da importância dela ter um pai preto e uma mãe branca."

Sobre este tema permear a educação de Ella, o apresentador diz: "Pensamos no futuro dela, mas os valores são naturais, vêm de berço. Desde sempre falo sobre a importância de a minha filha ter um pai preto e uma mãe branca. Claro que ela é uma criança, ainda não entende, mas o coração dela já sabe. Creio muito nisso", acrescenta. Veja a entrevista completa!

Leia também:Thiago Oliveira sonha em ter programa solo na Globo: 'Esse dia vai chegar'