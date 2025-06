Thiago Arancam celebra o aniversário de 3 anos da filha

O tenor Thiago Arancam e a esposa, Aline Frare, reúnem os amigos e familiares em festa encantadora para o aniversário da filha, Angelina

O tenor Thiago Arancam celebrou o aniversário de 3 anos da filha, Angelina, em grande estilo. Ele e a esposa, a empresária Aline Frare, reuniram os amigos e familiares em um buffet na Grande São Paulo nesta quinta-feira, 26.

O evento teve o tema da animação A Pequena Sereia e a aniversariante surgiu fofíssima com seu look sofisticado. A mesa do bolo e dos doces chamou a atenção pelos enfeites personalizados e repletos de detalhes.

Na entrada do evento, os pais posaram sorridentes com os dois filhos, Angelina e Francisco, de 6 anos. O cantor ainda é pai de Diego, de 11 anos, fruto de relacionamento anterior.

As festas anteriores de Angelina

Em 2024, Thiago Arancam e Aline Frare fizeram a festa de aniversário de 2 anos de Angelina com o tema das princesas da Disney. A decoração estava repleta de castelos e imagens das princesas como Cinderella, Bella, Rapunzel, Branca de Neve, entre outras. Além disso, a mesa estava repleta de flores decorativas e doces como macarons, pirulitos, entre outras delícias, tudo personalizado com o tema da festa. A pequena estava com um vestido na cor azul claro, para combinar com a decoração.

Em 2023, a festa de 1 ano de Angelina teve o tema de Confeitaria da Minnie. A aniversariante roubou a cena durante a festa ao usar um vestido encantador nas cores rosa e branco e também tiara inspirada na personagem Minnie. A festa contou com decoração luxuosa e com direito a mesa do bolo com doces personalizados.

Fotos: Mariana Tessaroto