Thaynara OG fala sobre preservar a privacidade: 'Nem tudo precisa estar nas redes'

A poucos dias do São João da Thay, Thaynara OG conta à CARAS Brasil os desafios de promover a primeira edição gratuita ao público

Thaynara OG (33) está na internet desde quando tudo era mato —e o aplicativo Snapchat era febre. Quase 10 anos após o começo de seus trabalhos na web, a influenciadora acumula mais de 5 milhões de seguidores, chega à 7ª edição de seu São João e carrega um aprendizado que apenas o tempo poderia trazer: "nem tudo precisa estar nas redes".

Ela começou a ganhar destaque em 2015, ano em que, através do aplicativo de fotos e vídeos curtos, a influenciadora passou a mostrar sua rotina e desabafos. Não demorou muito para que a advogada começasse a usar seu alcance para falar também sobre temas socialmente relevantes e, logo, em 2017, nasceu o São João da Thay.

"É surreal. Às vezes eu paro e penso: 'como foi que isso tudo aconteceu?' [risos]. Sou muito grata e realizada por ter começado de forma tão espontânea e conseguir transformar isso em uma carreira sólida, com propósito", afirma Thaynara OG , em entrevista à CARAS Brasil.

Leia também: Thaynara OG fez passeio privativo com famosos e ex-BBBs no Maranhão

Porém, a trajetória na internet trouxe para a maranhense experiências além da fama e reconhecimento. Ela passou a trabalhar para expandir a cultura do Maranhão, criar projetos sociais e, como bônus, ainda ganhou um aprendizado que se reflete em seu atual relacionamento, com um engenheiro civil que ainda não é conhecido pelos fãs.

"Com o tempo a gente vai entendendo que nem tudo precisa estar nas redes, né? Hoje eu escolho preservar algumas áreas da minha vida, principalmente quando se trata de afeto. Estou feliz, vivendo uma fase muito boa, mas decidi guardar esse cantinho só pra mim. Ele prefere ficar mais recluso e é low profile, não é ligado as redes sociais. Ele é de outra área profissional", explica.

A influenciadora diz que tudo aconteceu naturalmente, mas assegura que os fãs podem se animar: o eleito estará presente no São João, que acontece na sexta-feira, 6, e sábado, 7. O projeto, que chega à sua sétima edição, inova ao ser aberto gratuitamente ao público pela primeira vez. Abaixo, Thaynara OG dá mais detalhes da festa e promete diversão e cultura. Confira trechos editados da conversa.

Como é ver seu projeto chegando à sétima edição, com um propósito social tão presente?

É uma emoção muito grande ver o São João da Thay chegando à sua sétima edição. Desde o começo, a ideia era celebrar a nossa cultura, valorizar o Maranhão, mas também sempre teve um propósito muito claro de ajudar as pessoas. O cunho social do evento é uma das partes mais importantes para mim, poder usar minha visibilidade pra transformar realidades. Minhas expectativas estão altíssimas! Quero que o público viva dois dias mágicos, de muita festa e arte.

Quais os desafios de fazer a edição com entrada gratuita ao público?

Abrir os portões para o público, de forma gratuita, era um desejo antigo. A gente queria democratizar ainda mais o acesso à festa. Claro que exige um esforço maior de estrutura, segurança, apoio de marcas e do Governo, mas a energia do povo maranhense, podendo viver esse momento de pertinho, compensa tudo. Fora que vem muitas pessoas de outros estados, também, para viver esse momento incrível com a gente.

Qual a importância de levar tantos artistas nacionais para o Maranhão e também apresentar a cultura do estado ao Brasil inteiro?

É uma troca muito linda. Os artistas que vêm pra cá ficam encantados com a receptividade, com a nossa comida, com o bumba meu boi, com tudo. E ao mesmo tempo, o Brasil inteiro tem a chance de conhecer o Maranhão sob uma nova ótica, valorizando a nossa cultura. Eu fico muito feliz de ver o estado sendo destaque em rede nacional, com orgulho e respeito.

Quais foram suas principais inspirações para o evento?

Minhas maiores inspirações sempre foram o São João de verdade, que vivi na infância, e a vontade de mostrar o lado bonito do nosso Nordeste. A estética do bumba meu boi, as cores, os sotaques… tudo isso me inspirou a criar algo que fosse raiz, mas ao mesmo tempo moderno e acessível. E claro, a vontade de usar minha influência para impactar positivamente também foi um grande motivador.

Além do São João, há novos projetos que você possa nos contar?

Agora estou 100% focada no São João da Thay. Além disso temos o projeto Academia de Vidas, em que oferecemos oficinas de arte para pessoas em vulnerabilidade social e, que dá 'start' no São João da Thay. Essa época do ano é muito intensa para mim e vivo cada etapa com muito carinho e atenção pra que tudo saia do jeitinho que a gente sonhou. É uma entrega total mesmo. Mas sim, depois dessa maratona, tem novos projetos no radar.

Leia mais em: São João da Thay 2025 anuncia primeiras atrações com tema especial sobre a Amazônia