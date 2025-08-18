CARAS Brasil
  2. Saiba qual era o sabor do bolo de aniversário de Bruna Marquezine
Festas / Aniversário

Saiba qual era o sabor do bolo de aniversário de Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine teve dois bolos de aniversário em sua festa de 30 anos. Saiba os sabores dos doces luxuosos

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 15h39

Bolo de aniversário de Bruna Marquezine
Bolo de aniversário de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Bruna Marquezine agitou a cidade do Rio de Janeiro na última sexta-feira, 15, ao realizar sua festa de aniversário de 30 anos na llha Fiscal, que é um ponto turístico da cidade. Poucos dias depois, a confeiteira Isabella Suplicy revelou os detalhes do bolo de aniversário da artista.

Suplicy foi a responsável por fazer os dois bolos de aniversário da Marquezine. O evento teve um bolo sofisticado e efeito em cinco camadas com decoração em bico de confeiteiro e pérolas de açúcar. Além disso, a festa também contou com um bolo de corte redondo.

Os bolos tiveram os sabores de ‘tres leches & cerejas’ e também de coco. Nas redes sociais, a confeiteira mostrou um vídeo com detalhes de como os doces foram feitos.

Look da aniversariante

A atriz Bruna Marquezine caprichou na escolha do seu look de aniversariante. Na noite desta sexta-feira, 15, ela reuniu seus amigos e familiares em festa luxuosa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, para celebrar seu aniversário de 30 anos.

A estrela chegou ao local do evento com um modelito poderoso. Ela apostou em um body na cor nude com direito a um vestido longo com transparência e brilhos por cima. O modelito destacou a boa forma dela, que está magérrima.

Para completar o visual, Bruna colocou megahair para alongar os fios e caprichou na maquiagem para curtir sua grande noite.

Bruna Marquezine mostra seu look para a festa de aniversário de 30 anos - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews
Bruna Marquezine mostra seu look para a festa de aniversário de 30 anos - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews
Bruna Marquezine mostra seu look para a festa de aniversário de 30 anos - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews
Bruna Marquezine mostra seu look para a festa de aniversário de 30 anos - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews

O amor na vida de Bruna Marquezine

Bruna Marquezine refletiu sobre como enxerga os vínculos afetivos."Não que eu tenha desistido do amor romântico, de um parceiro, relacionamento... não achem isso. Mas eu sinto que meu grande amor são meus amigos e meu trabalho. Ninguém compete com eles”, revelou em entrevista à Glamour

Bruna, que mantém uma amizade com Sasha Meneghel desde a infância, refletiu sobre o valor das conexões verdadeiras em sua vida. “Eu sou uma pessoa afortunada por conta das minhas amizades. Trago comigo amizades da época de escola, até de antes e vejo o quanto é difícil fazermos amizades sólidas, de pessoas que conseguem estar próximas e com todas as mudanças da vida. Me sinto muito privilegiada pelas minhas amizades”, contou a atriz.

"Com a maturidade a gente aprende a valorizar quem fica e quem nos ama para além de nossos defeitos, erros. Eu tenho essa família. Família que eu conquistei na infância, adolescência, trabalho”, completou Bruna.

Bruna Marquezine na praia

A atriz Bruna Marquezine deu o que falar na internet quando os fãs perceberam um detalhe fora do comum nas fotos dela na praia. Na última quarta-feira, 13, a estrela foi fotografada pelos paparazzi enquanto renovava o bronzeado na orla carioca.

Com a repercussão das fotos da estrela de biquíni, os fãs perceberam um detalhe no corpo dela: a barriga não ‘dobra' quando ela está sentada. O abdômen definido da estrela virou comentário em vários posts nas redes sociais e os fãs ficaram incrédulos no quanto ela está magra e definida.

“Imagina sentar e a barriga não dobrar”, disse um internauta. “Imagina só as suas fotos distraídas saírem assim? Meu Deus”, comentou outro. “A minha barriga dobra até em pé”, brincou outro. “Achei que não fosse possível”, brincou mais um.

Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews
Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews
Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews
Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews
Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews
Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews
Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews
Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews
Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews
Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews
Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews
Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

