Sabrina Petraglia abre o álbum de fotos da festa de aniversário do filho mais velho

A atriz Sabrina Petraglia postou as fotos da festa de aniversário do filho, Gael, e relembrou o período que ele passou na UTI após o nascimento

Sabrina Petraglia usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu filho mais velho, Gael, fruto de seu casamento com Ramón Velázquez. O menino completou seis anos neste domingo, 4, e ganhou uma festa com a presença dos familiares e amigos para comemorar a data especial.

A atriz mostrou em seu perfil os detalhes da comemoração, que tece como tema 'futebol'. Em um dos cliques, o aniversariante aparece soprando as velinhas ao lado do pai e dos irmãos mais novos, Maya, de quatro anos e Leo, de três, e todos estão usando uma camisa do Palmeiras. Depois, Sabrina também mostrou Gael jogando bola e se divertindo com os amiguinhos em outros brinquedos da festa.

Já na legenda, a artista relembrou o nascimento do primogênito e os dias que ele passou internado na UTI. "Gael faz 6 anos hoje, e como em todo aniversário, eu volto ao dia do seu nascimento, tão repentino, que me transformou para sempre. Em 20 dias de UTI, eu cresci 20 anos. Vejo aquele menino que lutou tanto e hoje é generoso, gentil, apaixonado pelo convívio e pelo mundo", disse ela.

Em seguida, Petraglia falou sobre o crescimento do menino. "Esse aniversário tem um sabor especial, percebo que estamos mudando de fase, ele está mais questionador, atento ao mundo, e isso me desafia a ser uma pessoa ainda melhor, porque sei que o exemplo é o que fica. O colo já vai ficando apertado, a mão cresce, o pezinho pesa, e eu me despeço, aos poucos, daquele bebê prematuro que hoje é um menino cheio de vida, atento até ao lixo na praia, preocupado com o planeta", acrescentou.

Ela completou o texto falando sobre como o herdeiro transformou a sua vida. "Gael, você me transforma desde o dia em que chegou. Que seus 6 anos sejam inesquecíveis e que você continue sendo luz por onde passar. Estou aqui para caminhar ao seu lado, sempre", finalizou.

Confira:

Sabrina Petraglia mostra viagem romântica com o marido

Na última sexta-feira, Sabrina Petraglia usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos da viagem romântica que fez com o marido, Ramón Velázquez, para Paris, na França. Nos cliques, a atriz aparece em clima de romance com o amado durante alguns passeios. Ela também esbanjou beleza ao mostrar registros que fez perto da Torre Eiffel.

Já na legenda, a famosa falou sobre os momentos incríveis que eles viveram. "Sexta-feira e tudo o que eu queria era voltar para lá. Paris nos recebeu com charme, amor e momentos inesquecíveis. Cada rua, cada pôr do sol, cada cantinho… Tudo parecia cena de filme. Até breve, Paris!", escreveu ela. Confira a publicação!

