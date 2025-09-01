Rosana Beni celebra seu aniversário em grande estilo

Rosana Beni ganhou uma festa de aniversário oferecida pela empresária Lydia Sayeg
A RP e palestrante Rosana Beni comemorou o seu aniversário em grande estilo. O evento foi organizado pela empresária Lydia Sayeg, que ofereceu uma festa com um brunch para marcar a chegada do novo ano de vida da amiga.
O evento aconteceu no Espaço Hebe Camargo, que abriga o acervo da apresentadora e conta com decoração sofisticada e atmosfera elegante. A lista de convidados contou com personalidades ilustres, incluindo a primeira-dama da cidade de São Paulo, Regina Nunes.
Após o evento, Rosana Beni contou que se sentiu amada e celebrada em seu dia especial. Além disso, ela agradeceu a todos pela presença e pelos votos de felicidade.
