CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Festas
  2. Rosana Beni celebra seu aniversário em grande estilo
Festas / Aniversário

Rosana Beni celebra seu aniversário em grande estilo

Rosana Beni ganhou uma festa de aniversário oferecida pela empresária Lydia Sayeg

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 20h49

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Rosana Beni celebra seu aniversário em grande estilo
Rosana Beni celebra seu aniversário em grande estilo - Foto: Divulgação

A RP e palestrante Rosana Beni comemorou o seu aniversário em grande estilo. O evento foi organizado pela empresária Lydia Sayeg, que ofereceu uma festa com um brunch para marcar a chegada do novo ano de vida da amiga.

O evento aconteceu no Espaço Hebe Camargo, que abriga o acervo da apresentadora e conta com decoração sofisticada e atmosfera elegante. A lista de convidados contou com personalidades ilustres, incluindo a primeira-dama da cidade de São Paulo, Regina Nunes.

Após o evento, Rosana Beni contou que se sentiu amada e celebrada em seu dia especial. Além disso, ela agradeceu a todos pela presença e pelos votos de felicidade.

Rosana Beni celebra seu aniversário em grande estilo

Rosana Beni celebra seu aniversário em grande estilo

Rosana Beni celebra seu aniversário em grande estilo

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

aniversárioRosana Beni

Leia também

Amizade!

Debora Bloch mostra aniversário de Humberto Carrão - Reprodução/Instagram

Debora Bloch mostra bastidores da festa de aniversário de Humberto Carrão

Aniversário

Gêmeos de Isa Scherer e Rodrigo Calazans completam 3 anos - Foto: Reprodução / Instagram

Filhos gêmeos de Isabella Scherer comemoram 3 anos com festa temática

Looks

Taís Araujo e Debora Bloch - Foto: Webert Belicio / Agnews

Famosos marcam presença na festa de aniversário de Humberto Carrão

Aniversário

Isadora Ribeiro - Foto: Reprodução / Instagram

Isadora Ribeiro exibe fotos da filha de 19 anos. Veja o quanto ela cresceu!

Parabéns!

Madonna e ilhas em festa de aniversário - Foto: Reprodução / Instagram

Madonna exibe fotos da festa das filhas gêmeas

Comemoração

Zezé Di Camargo, Clara e Graciele Lacerda - Foto: Reprodução/Instagram/Thai Lazarini

Graciele Lacerda reúne a família na festa de mesversário da filha

Últimas notícias

Fátima BernardesFátima Bernardes se pronuncia sobre saída de William Bonner do JN
William Bonner no Jornal NacionalWilliam Bonner explica decisão de sair do Jornal Nacional: ‘A conta não estava fechando’
Gustavo MiotoGustavo Mioto revela que será tio pela primeira vez
William Bonner e Natasha DantasEsposa de William Bonner fala sobre mudança na carreira dele: ‘Estou contigo!’
Kate Middleton e Príncipe WilliamPríncipe William e Kate vão pagar aluguel exorbitante em nova mansão
Jair Oliveira revelou que Jair Rodrigues era um homem alegre e afetuosoJair Oliveira entrega sobre relação com o pai: 'Certamente me influenciou'
Rosana Beni celebra seu aniversário em grande estiloRosana Beni celebra seu aniversário em grande estilo
César TralliSaiba quem vai assumir a bancada do Jornal Hoje após saída de César Tralli
Christiane Torloni contou que a mãe Monah Delacy está bem e se recuperou de forma rápida após um AVCMédico explica quadro da mãe de Christiane Torloni e relação com a idade: 'Ainda mais intenso'
Carolina DieckmannCarolina Dieckmmann defende filho após polêmica e nutrólogo explica: 'A chave está no equilíbrio'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade