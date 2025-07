Rodrigo Melim se casa após 10 anos de relacionamento; veja o vídeo oficial da cerimônia

O cantor Rodrigo Melim, ex-membro do trio Melim, oficializou sua união com a noiva, Joyce, com quem está há mais de dez anos

O cantor Rodrigo Melim, ex-membro do trio Melim, está casado! Nesta terça-feira, 1, ele oficializou sua união com a noiva, Joyce, com quem está há mais de dez anos. Após o ‘sim’ do casal, o artista reviveu momentos do dia especial e compartilhou um vídeo oficial da celebração em suas redes sociais nesta quarta-feira, 2.

O vídeo compartilhado mostra os bastidores da preparação do noivo para a cerimônia, incluindo as entradas e a emoção do casal no altar. Em seguida, o registro exibe momentos marcantes da troca de votos e da primeira dança dos recém-casados. "Um dia que vai ficar ficar sempre nas nossas memórias, 01.07.2025", ele escreveu. Nos cometários, ela reagiu: "Foi incrível casar com o amor da minha vida".

E os internautas desejaram felicidades ao casal nessa nova fase. "Meu casalzão. Que Deus continue abençoando essa linda união de vocês, meus lindos. Amo vocês", falou uma. "Lindos! Parabéns e muitas felicidade", falou outra. "Que papai do céu continue iluminando e protegendo a união de vocês!!! Felicidades sempre", desejou uma terceira pessoa.

Quando Rodrigo Melin e DigJoy se conheceram?

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodrigo falou sobre sua relação com a noiva. "Eu e Joy estamos juntos há 10 anos, desde antes de me juntar com meus irmãos para Melim, inclusive já escrevi algumas canções que gravamos na banda, como Dois corações e Borboletas, em sua homenagem", falou sobre a musa inspiradora.

A conexão do casal, que noivou durante um jantar em um restaurante em Buenos Aires, é cheia de cumplicidade. "Ela me conhece profundamente, é a pessoa mais próxima de mim há muito tempo, tenho um amor profundo por ela. Ela me apoiou durante todos os anos e eu atribuo grande parte da minha estabilidade emocional à atenção que ela me dá", declarou Melim.

