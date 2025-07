Quem é Buzeira? Influenciador divide opiniões após arrecadar R$ 10 mi com brincadeira em casamento

O influenciador Buzeira, virou assunto nas redes sociais ao arrecadar mais de R$ 10 milhões em uma brincadeira tradicional de casamento: a da gravata

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, mais conhecido como Buzeira, virou assunto nas redes sociais ao arrecadar mais de R$ 10 milhões em uma brincadeira tradicional de casamento: a da gravata. O momento aconteceu durante sua luxuosa cerimônia com Hillary Yamashiro no último domingo, 14.

Durante a festa, os convidados decidiram fazer a tradicional “brincadeira da gravata”, em que pedaços do acessório do noivo são cortados e trocados por contribuições financeiras. Sem dinheiro em espécie ou maquininhas de cartão à disposição, os amigos improvisaram e passaram a oferecer bens de alto valor como forma de colaboração.

Como quase ninguém anda com dinheiro em espécie e não havia maquininha de cartão disponível, restaram duas opções: Pix ou Pega. E o pega, nesse caso, foi o que estivesse ao alcance — de relógios Rolex a colares de ouro com muitos quilates, além de joias de diferentes tamanhos e valores, tudo acabou sendo oferecido como contribuição.

Dessa forma, Buzeira conseguiu arrecadar mais de R$ 10 milhões na tal ação entre amigos. Mas o episódio dividiu opiniões e gerou desconforto entre alguns convidados. Ao ver a repercussão, Buzeira reagiu: “Festa de milionário, vocês acharam que ia ser uma gravata normal. Tiveram alguns que a gente nem precisou pedir, já deram Rolex, granada, colar de ouro, o John Vlogs deu logo um Rolex de diamante. Só Hytalo lá que saiu correndo e se trancou no banheiro, ficou com medo e sumiu da festa, não tá acostumado com a periferia, favelado quando ganha dinheiro é assim mesmo.”

Quem é Buzeira?

Natural de Itaquera, na zona leste de São Paulo, Buzeira começou a namorar Hillary em 2015, numa fase em que ainda enfrentava dificuldades financeiras. Antes de alcançar a fama, tentou seguir carreira como jogador de futebol e chegou a cogitar ser MC, mas sem sucesso. Ingressou no comércio exterior, trabalhando com um tio que era dono de uma empresa de logística.

Mais tarde, foi contratado por uma empresa alemã e chegou a cursar Tecnologia em Comércio Exterior. No entanto, a falta de crescimento profissional o desmotivou. Com a chegada da pandemia, perdeu o emprego e decidiu usar o valor da rescisão para apostar em um novo caminho: o Instagram. Começou fazendo sorteios, sendo o primeiro prêmio sua própria moto. Vendeu rifas a R$ 2 cada e, em apenas três meses, arrecadou R$ 40 mil — mais de dez vezes o valor do veículo.

Com o tempo, se uniu a outros influenciadores e profissionalizou o negócio com o que batizou de “ações”, campanhas promocionais nas quais oferece prêmios mediante o cumprimento de metas de vendas.

