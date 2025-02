Qual foi a lembrancinha da festa de Jojo Todynho? Cantora preparou kit com itens úteis

A cantora Jojo Todynho promoveu uma festa de aniversário na noite de terça-feira, 11, para comemorar a chegada dos seus 28 anos de vida

A cantora Jojo Todynho promoveu uma festa de aniversário na noite de terça-feira, 11, para comemorar a chegada dos seus 28 anos de vida. Além de curtirem o evento luxuoso, os convidados puderam levar para casa uma lembrancinha para guardarem o momento com eles.

Nas redes sociais, uma das convidadas compartilhou uma foto dos mimos oferecidos pela aniversariante. Dentro de uma bolsa, a artista incluiu um kit de costura, porta-joias, esponja de maquiagem, gloss, escova facial, touca de cetim, máscara para dormir, escova de cabelo e espelho.

"Achei a lembrancinha muito bem pensada. Várias coisas úteis para viagem", escreveu a convidada. A imagem foi repostada por Jojo Todynho.

Storie compartilhado por Jojo Todynho no Instagram

Como foi a festa?

Para a data especial, Jojo escolheu um longo vestido cor-de-rosa. A festa também teve uma decoração predominantemente rosa e contou com muitas flores e borboletas douradas, além de pessoas fantasiadas como fadas e duendes. A mesa de doces contou com vários itens personalizados e em tons de rosa e branco.

Entre os convidados do evento, ela recebeu a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que é sua amiga. As duas posaram juntas para fotos no evento e a ex-primeira dama ficou no evento até o final da festa de madrugada. Além disso, Jojo ainda recebeu uma ligação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez questão de parabenizá-la durante a celebração.

Nas redes sociais, Michelle ainda fez uma homenagem para Jojo nos stories. “Hoje é seu dia! Que ele seja repleto de alegria, bênçãos e momentos especiais. Parabéns, princesa! Que Deus ilumine seus caminhos e te faça prosperar sempre”, afirmou.

Jojo Todynho é surpreendida com pedido de namoro de policial

Ainda no dia em que completou 28 anos, Jojo foi surpreendida com um pedido de namoro, que foi acompanhado de um buquê de rosas e café da manhã na cama. Ao compartilhar a novidade nas redes sociais, a artista mostrou que ganhou um buquê de flores vermelhas, além de um café da manhã especial e uma cesta personalizada com os nomes dela e de seu novo namorado, Thiago.

Ela também ganhou uma carta com uma declaração e um balão com a pergunta: “Quer namorar comigo?”. Em seguida, Jojo compartilhou um vídeo expressando sua felicidade com o novo relacionamento e afirmou: “Vou falar uma dica, mulhereda: Arrumem um polícia. Estou namorando. Me atura, Brasil. Linda, gostosa e namorando com um polícia. Estou muito feliz".

