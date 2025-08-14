Quais foram as lembrancinhas da festa da filha de Ticiane Pinheiro? Família escolheu itens úteis

Os apresentadores Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro comemoraram o aniversário da filha, Manuella, com uma festa luxuosa em São Paulo

Os apresentadores Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro comemoraram, nesta quarta-feira, 13, o aniversário da filha, Manuella, com uma festa luxuosa em São Paulo inspirada na animação 'Lilo & Stitch'. Além de aproveitarem cada momento da celebração, os convidados puderam levar para casa lembrancinhas especiais como recordação.

A família da aniversariante preparou diversos mimos para os presentes. Entre eles, um kit com chinelo estampado com a personagem do tema, copos e nécessaire personalizada. Também foram distribuídas garrafas e malas personalizadas, todas seguindo a identidade da festa. Veja os itens?

Lembrancinhas da festa da filha de Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução/Instagram

Lembrancinhas da festa da filha de Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução/Instagram

Como foi a festa?

A menina, que completou mais um ano de vida no dia 12 de julho, ganhou uma festa luxuosa em um buffet de São Paulo nesta quarta-feira, 13, com a presença dos familiares e amigos. O evento teve como tema a animação 'Lilo & Stitch' e contou com bonecos gigantes dos personagens na decoração, além do bolo e doces personalizados seguindo o tema.

A festa de Manu Tralli contou com um cardápio variado. Entre as entradas, foram servidas brusqueta de carpaccio ao molho de mostarda, alcaparra e parmesão, cestinha de filó com queijo brie e geleia de damasco, além de opções como bolinho de bacalhau, bolinho de creme de palmito, bolinho de mandioca com carne, coxinha cremosa, crespinho de gorgonzola, pérola de queijo, quibe recheado com catupiry, bauruzinho, empada de camarão, esfihas de carne e de frango com catupiry, quiches de alho-poró e de tomate seco, batata chips com sal e alecrim e beiju de tapioca com queijo parmesão.

No vídeo publicado pela apresentadora, a aniversariante aparece toda sorridente ao lado dos personagens e também com os convidados. A festa contou com a presença dos pais e irmãos de Ticiane, da filha mais velha da apresentadora, Rafaella Justus, de Vicky, herdeira de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, as gêmeas Chiara e Sienna, e Luigi, os filhos da influenciadora digital Fabiana Justus, entre outros.

Leia também:Rafaella Justus escolhe look deslumbrante para a festa da irmã, Manuella