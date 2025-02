Poliana Rocha mostra festa do neto de Leonardo na fazenda; veja

Após celebrarem aniversário de João Guilherme na fazenda, Poliana Rocha mostra festa do neto de Leonardo no local; confira como foi

A fazenda de Leonardo está sendo palco de várias comemorações nos últimos dias. Após a festa de aniversário do filho do sertanejo, o ator João Guilherme, Poliana Rocha mostrou que fizeram uma celebração para os nove anos do neto do artista, Noah Costa Pedroso.

Em sua rede social, a empresária postou um vídeo da hora dos parabéns do herdeiro de Jéssica Costa e encantou ao exibir a união da família. Com o tema de futebol, o garoto, que é fruto do antigo casamento da influenciadora com Sandro Pedroso, celebrou mais um ano de vida.

"E hoje comemoramos com AMOR,o niver deste menino lindo, carinhoso que amamos muito", escreveu Poliana Rocha ao compartilhar com seus seguidores o vídeo de mais um momento de sua família e amigos na fazenda Talismã.

O registro causou curiosidade nos internautas. Isso porque, vários estão acompanhando as postagens da família na fazenda para ver a atriz Bruna Marquezine e a estilista Sasha Meneghel, filha de Xuxa Meneghel, interagindo com a família de Leonardo. A ex-global está namorando João Guilherme

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Beatriz Costa (@jessicabeatrizcosta)

Fotógrafo de Virginia defende Bruna Marquezine após rumores

A presença da atriz Bruna Marquezine na fazenda do sogro, o cantor Leonardo, chamou a atenção dos internautas neste final de semana. Ela foi até o local para participar da celebração do aniversário de seu namorado, o ator João Guilherme. Porém, um detalhe roubou a cena: a ausência dela em uma foto da família do amado.

Nas redes sociais, a influencer Virginia Fonseca compartilhou uma foto ao lado das filhas, da mãe, dos sogros, do marido e do cunhado. Então, os internautas questionaram a ausência de Bruna na foto. Com isso, o fotógrafo da influencer, Bannach Fotografia, se pronunciou nas redes sociais e defendeu Bruna. Veja o que ele disse aqui!

Leia também: Mãe de João Guilherme mostra dia de passeio na Disney com Bruna Marquezine