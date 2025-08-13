Pedro Guilherme, do Flamengo, mostra festa de aniversário das filhas gêmeas

O jogador Pedro Guilherme, atacante do Flamengo, abriu o álbum de fotos da festa de 1 ano de Isabela e Antônia, suas filhas com Fernanda Nogueira

Pedro Guilherme, jogador do Flamengo, encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar as fotos da festa de aniversário de 1 ano de suas filhas gêmeas, Isabela e Antônia, frutos de seu casamento com a psicóloga Fernanda Nogueira.

Para comemorar a data especial, as meninas ganharam uma festa luxuosa decorada com muitos doces. As aniversariantes também roubaram a cena ao surgirem combinando o look: vestido, meia-calça, sapato branco e presilhas no cabelo.

Ao abrir o álbum de fotos em seu perfil oficial, Pedro se derreteu ao comemorar o primeiro aniversário das herdeiras. "Hoje é dia de celebrar a vida dessas princesas que o Senhor nos abençoou. 1 ano de amor em dobro. Obrigado, Jesus!", escreveu o atacante na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com os registros da festa. "Lindas demais essas princesas! Que Deus abençoe!", disse uma seguidora. "Passou tão rápido, meu Deus!!! Que Deus continue abençoando nossas princesas flamenguistas", escreveu outra. "Deus abençoe essas princesas e essa família linda!", falou uma fã.

Em novembro de 2022, Pedro aproveitou a convocação para a Copa do Mundo para pedir Fernanda em casamento. O pedido foi feito após o anúncio da lista com os 26 jogadores que iriam representar o Brasil no Mundial do Catar.

Em março do ano seguinte, os dois se casaram em uma cerimônia intimista no Rio de Janeiro. Para a ocasião, a noiva usou um vestido branco justo e com decote de ombro a ombro. Por sua vez, o noivo escolheu um terno azul clássico.

Já em março de 2024, o jogador anunciou a gravidez da esposa após colocar uma bola de futebol em sua barriga depois de abrir o placar contra o Fluminense. Depos do jogo, Pedro usou as redes sociais para compartilhar alguns registros de sua comemoração durante o clássico Fla-Flu e celebrou a notícia da gestação de Fernanda.

"Agora somos 4! Obrigado, Senhor, por essas duas bênçãos! A espera de gêmeos com muita alegria. Mamãe e Papai já amam vocês!", escreveu o jogador, que finalizou a declaração especial com uma passagem bíblica sobre a chegada dos herdeiros: "Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá", comemorou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Guilherme (@pedroguilherme)

Cristiane Rozeira e a esposa mostram rostinho da filha recém-nascida

A jogadora Cristiane Rozeira e a esposa, Ana Paula Garcia, dividiram com o público novas fotos da filha recém-nascida do casal, Aurora, que chegou ao mundo no dia 30 de julho. Por meio das redes sociais, a atleta do Flamengo e a companheira celebraram a primeira semana de vida da bebê.

Em meio aos cliques, Cris e Ana Paula mostraram parcialmente o rostinho da pequena, que foi fotografada no colo das mamães corujas. As duas também compartilharam o primeiro registro do nascimento de Aurora, além de cliques encantadores da caçula com o irmão mais velho, Bento, de 3 anos.

"Amor", declarou a jogadora do Flamengo na legenda da postagem. A esposa da atleta, por sua vez, falou sobre as mudanças que chegaram junto com a filha: "São 8 dias que tudo mudou. 8 dias que eu quero voltar para viver o dia 30 de julho novamente. 8 dias de uma sensação misteriosa que envolve tristeza e culpa por não conseguir me recuperar e estar 100% para o meu primogênito. 8 dias que sinto muita falta dele mesmo estando a maior parte desses dias em casa. 8 dias de recuperação e repouso de um corpo que se transformou duas vezes para ser lar", disse Ana Paula Garcia na publicação.

