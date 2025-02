Pamela Domingues, do programa 'Mulheres', celebra 1 ano do filho com festão

No primeiro ano de seu filho, Pamela Domingues faz festa com tema de personagem com o nome do herdeiro e encanta com os detalhes; veja

A apresentadora Pamela Domingues, do programa Mulheres, da Gazeta, comemorou o primeiro ano de seu filho, Bento, fruto do casamento com Fernando Ferrari. Após fazer pequenas comemorações temáticas em casa para o mesversário do herdeiro, a comunicadora realizou uma grande festa para amigos e familiares.

Em um buffet em São Paulo, a loira realizou o evento com tema de Chico Bento, personagem da Turma da Mônica, e encantou ao exibir os detalhes em sua rede social. Com exclusividade para a CARAS Digital, Pamela Domingues compartilhou alguns cliques do momento inesquecível.

Além de balões e paineis, a mesa principal foi decorada com bolos e doces também personalizados com o tema. O aniversariante foi com um look feito especialmente para ele e inspirado no personagem.

"1 ano do nosso sonho realizado! E da descoberta que a vida pode ser bem melhor que o sonho!

Obrigada por tanto, Bentinho. Nós amamos você!", disse a mamãe ao publicar um vídeo revelando com mais detalhes o espaço e até o que foi servido para seus convidados.

Veja as fotos do aniversário do filho de Pamela Domingues:

Foto: Aline Soares

Nos últimos meses, a apresentadora do programa Mulheres, da Gazeta, fez um mesversário com o tema do filme Poderoso Chefinho. É bom lembrar que, Pamela Domingues assumiu a atração na TV ao lado de Regiane Tápias após a saída de Regina Volpato.

Grávida, Pamela Domingues fez casamento com chá revelação

Após um mês do grande marco em sua carreira como apresentadora, assumir o Mulheres, da TV Gazeta, Pamela Domingues se casou com Fernando Ferrari em uma cerimônia muito especial, que contou até com a revelação do sexo de seu bebê. O evento aconteceu em setembro de 2023, em São Paulo.

Com exclusividade para a CARAS Digital, a comunicadora compartilhou os registros do grande dia. Usando um vestido, de modelo ombro a ombro e de tecido mais leve, Pamela Domingues deixou a barriguinha marcada e trocou as alianças com o eleito com muito amor. Veja as fotos aqui!

