Nora de Sonia Abrão exibe detalhes do 1º aniversário do filho: 'Não ia fazer'

Após voltar atrás em decisão de não fazer festa, nora de Sonia Abrão mostra vídeo exibindo os detalhes do evento de um ano do filho

O neto de Sonia Abrão, Filippo, filho de Jorge Abrão com Bella Morais, completou um ano e ganhou uma festa em família. A nora da apresentadora revelou em sua rede social nesta terça-feira, 20, que não ia realizar o evento, contudo, mudou de ideia.

Após comemorar o aniversário de seu único herdeiro durante uma viagem com o marido para Paris, na França, a jovem contou que decidiu organizar uma festinha temática para reunir a família para o momento tão especial. A decoração personalizada foi feita em azul, com detalhes em outras cores, e com efeites do Mickey.

"A gente não ia fazer festa, tínhamos decidido comemorar o aniversário dele com o Mickey Mouse na França, e sim.. foi mágico, foi lindo, nunca o vimos tão feliz. Mas como não compartilhar essa felicidade com toda família que o ama TANTO? Mas do que um presente pra ele, foi um presente pra nós, ver todo o amor que esse menininho conquistou com só 1 aninho de vida. Te amamos MUITO filho! Primeira festinha de muitas", escreveu a nora da jornalista.

É bom lembrar que, em abril de 2024, o menino nasceu e, desde então, mamãe e vovó celebram seus meses com festinhas, como mostraram algumas vezes na rede social. Ao chegar ao mundo, ele teve uma recepção luxuosa na maternidade. O quartinho do bebê também foi revelado por Bella Morais, que exibiu que todos os itens foram personalizados para o garoto.

Veja a festa de um ano do neto de Sonia Abrão:

Quem é o ex-marido de Sonia Abrão?

A apresentadora Sonia Abrão encanta ao exibir registros de seu netinho Filippo, nascido em abril de 2024. O pequeno é filho de seu único herdeiro, Jorge Abrão, do casamento que viveu por quase 30 anos com Jorge Damião.

Inclusive, a jornalista mostrou o encontro do recém-nascido com seu vovô. Na rede social, a comandante do A Tarde É Sua mostrou ter uma boa relação com o ex-esposo e postou a foto dele ao lado de sua atual segurando Filippo na maternidade. Relembre o registro raro aqui.