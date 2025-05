Neto de Sonia Abrão comemora aniversário de 1 ano com festinha temática

Dia especial! A apresentadora Sonia Abrão dividiu alguns registros da festa de aniversário de 1 ano do único neto, Filippo; veja

A apresentadora Sonia Abrão encantou os seguidores na noite de sábado, 10, ao compartilhar alguns registros do aniversário de 1 ano do neto, Filippo. O pequeno, filho de Jorge Abrão com Bella Morais, ganhou uma festinha temática em celebração à data especial.

O evento intimista contou com o tema do personagem infantil Mickey Mouse, um dos favoritos do bebê. Na festa, nomeada de 'Pippoland', o aniversariante surgiu fantasiado com a roupa do famoso desenho.

Vovó coruja, Sonia Abrão também entrou na onda e escolheu uma camiseta personalizada com o personagem principal. Além disso, a comunicadora também foi clicada usando um arco com orelhas da Minnie Mouse.

"Festinha de 1 aninho do Pippo, com o tema do Mickey, que ele adora! Nem eu escapei de usar um laço da Minnie! O que a gente não faz por um netinho… Né, mamãe e papai? Dia perfeito!", escreveu a apresentadora da RedeTV! na legenda da publicação.

O batizado do neto de Sonia Abrão

O neto de Sonia Abrão, Filippo, foi batizado em fevereiro deste ano na Capela de Santa Luzia, localizada em um hotel de luxo, em São Paulo. Na rede social, a nora da apresentadora, Bella Morais, postou os registros do momento especial da vida de seu herdeiro e de Jorge Abrão.

Além de amigos, o ex-marido de Sonia Abrão, Jorge Damião, com quem ela viveu por 30 anos, também posou para os registros. No vídeo postado pela nora da famosa é possível ver a capela e os itens personalizados que foram usados no batismo do garoto.

Toalha com inicial gravada em azul e vela com detalhe na mesma cor fizeram parte da ocasião; confira mais detalhes!

