Namorado de Bia Miranda mostra fotos com o enteado em festa do bebê

Namorado de Bia Miranda marcou presença na festa de aniversário de Kaleb, filho da influenciadora com DJ Buarque; veja fotos

A ex-A Fazenda Bia Miranda organizou um festão na última quinta-feira, 5, para celebrar o aniversário de 1 ano do filho mais velho, Kaleb, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque. O evento, realizado em um buffet no Rio de Janeiro, contou com o tema do longa-metragem infantil 'Toy Story'.

Quem também marcou presença na comemoração de Kaleb foi o namorado de Bia, Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto. Por meio das redes sociais, o companheiro da influenciadora digital compartilhou com o público algumas fotos da festa do enteado.

Em uma das imagens, Samuel aparece brincando com o bebê. O namorado da ex-peoa ainda mostrou que os três chegaram juntos no local da celebração. "Festinha do menino K", escreveu ele na legenda de uma das postagens.

Bia Miranda também dividiu com os seguidores alguns registros do festão do filho. Esbanjando fofura, o aniversariante surgiu fantasiado com as roupas do personagem Xerife Woody, enquanto a influenciadora se vestiu de Jessie.

Vale lembrar que DJ Buarque, pai de Kaleb, não esteve presente na festa organizada por Bia. O músico, que mora com o pequeno desde que os dois se separaram, também não publicou nada em seu perfil referente ao evento.

Namorado de Bia Miranda, Samuel Sant'Anna posa com o enteado - Reprodução/Instagram

A homenagem de DJ Buarque para o filho

Na manhã de quinta-feira, 5, DJ Buarque, que estava em contagem regressiva para a chegada do primeiro ano de vida de Kaleb, publicou uma sequência de fotos ao lado do pequeno, registradas em diversos momentos especiais e divertidos entre pai e filho. Na legenda, o músico ressaltou o quanto ama o bebê.

"CHEGOU O DIA, 00:00 EM PONTO! Hoje celebramos o primeiro ano de vida do meu maior presente, Kaleb Buarque. Há exatamente um ano, Deus me deu a honra e o privilégio de ser pai desse serzinho tão especial. Desde o seu primeiro choro, tudo mudou. O mundo ficou mais colorido, os dias mais intensos e o amor como nunca senti na vida. Em cada olhar seu, eu vejo pureza e sua alegria de viver. Acompanhar seu crescimento é o maior presente que a vida me deu", iniciou Buarque; confira mais detalhes!

Leia também: DJ Buarque fica surpreso ao ouvir a primeira palavra do filho; veja vídeo