Mulher de Wesley Safadão exibe detalhes da festa de aniversário da filha

A influenciadora digital Thyane Dantas, mulher de Wesley Safadão, encantou ao mostrar detalhes da festa de aniversário de Ysis

Thyane Dantas usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 15, para compartilhar novos detalhes da festa de aniversário de sua filha, Ysis. A menina, fruto de seu casamento com o cantor Wesley Safadão, completou 11 anos nesta última segunda-feira, 14.

A comemoração intimista foi decorada com bexigas e flores, teve o bolo e doces personalziados com laços rosas. Já na entreda da casa foi feito o número 11 com bexigas rosa. Depois, a influenciadora digital mostrou a mesa posta e um espaço com uma oficina para Ysis brincar com as amiguinhas. Além disso, a aniversariante e suas convidadas dormiram em tendas e combinaram seus pijamas.

Ao compartilhar os detalhes do evento, Thyane falou sobre comemorar mais um ano de vida da filha do jeito que ela quis. "Cada detalhe foi pensado com amor, para celebrar não só os 11 anos da minha princesa, mas tudo o que ela representa: doçura, delicadeza, encanto e um coração cheio de luz", escreveu a mulher de Safadão na legenda.

Na noite desta segunda-feira, 14, Thyane mostrou a família reunida na festa de aniversário de Ysis. A menina posou sorridente ao lado dos pais e dos irmãos, Yhudy, de 14 anos, e Dom, de seis. "Parabéns da nossa princesa!", disse ela ao exibir os registros da celebração.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thyane Dantas Oliveira (@thyane)

Filha de Wesley Safadão ganha café da manhã especial de aniversário

A esposa de Wesley Safadão, a influenciadora Thyane Dantas, compartilhou em sua rede social nesta segunda-feira, 14, que está comemorando o aniversário de sua primogênita, Ysis. Além de fazer uma declaração para a menina com um álbum, ela postou cliques do café da manhã que tiveram.

Relembrando registros da gravidez e da herdeira mais velha quando bebê, a influencer fez a homenagem e comoveu. "Hoje a minha princesa faz 11 anos. Deus é bom o tempo todo! O aniversário dela é sempre um marco de profunda gratidão. Passa um filme na minha cabeça… É impossível não se emocionar ao reconhecer o agir de Deus em cada detalhe. Eu celebro não apenas a vida da Ysis, mas também quem Deus É e tudo o que Ele fez a partir da chegada dela na minha vida (...)", disse ela em um trecho. Confira o post completo!

Leia também: Thyane Dantas celebra aniversário do enteado Yhudy Lima: 'Muito amado'