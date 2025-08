Marcos Veras e Rosanne Mulholland celebram 5 anos do filho com festão

Os atores Marcos Veras e Rosanne Mulholland presentearam o filho com uma festa temática em comemoração aos 5 anos do menino; veja fotos

Filho de Marcos Veras e Rosanne Mulholland, Davi celebrou a chegada dos 5 anos de vida em grande estilo! O pequeno, que faz aniversário oficialmente no dia 9 de agosto, ganhou um festão antecipado dos pais no último fim de semana com o tema do desenho infantil 'Patrulha Canina'.

Por meio das redes sociais, Marcos e Rosanne compartilharam com os seguidores alguns detalhes do evento especial. Nas imagens, é possível notar a decoração caprichada da festa, que contou com diversos balões coloridos, mesinhas de doces e um bolo de dois andares personalizado com o nome do aniversariante.

Davi, que entrou totalmente no clima da festa, ainda surgiu com a fantasia do cãozinho Marshall, um dos personagens da animação. Esbanjando fofura, o herdeiro dos famosos não poupou sorrisos ao posar com os pais para a câmera.

" Ontem foi dia de festejar Davi. Esse moleque que ilumina nossas vidas com amor, humor e doçura ", declarou Marcos Veras na legenda da postagem feita em conjunto com a esposa. Nos comentários, diversos amigos e seguidores dos atores deixaram mensagens carinhosas de felicitações ao pequeno.

"Felicidades pro Davi!", desejou a apresentadora Fátima Bernardes. "Viva Davi!", comentou o ator Alexandre Nero. "Que fotos lindas! Viva Davi", disse uma internauta. "Parabéns Davi! Parabéns família!", falou outra. "Que família linda! Que os sorrisos continuem se multiplicando!", escreveu uma terceira.

Veja as fotos da festa do filho de Marcos Veras e Rosanne Mulholland:

Marcos Veras fala sobre amadurecimento

Marcos Veras está radiante após vencer o Prêmio Prio do Humor em sua primeira indicação. O ator ganhou o troféu de Melhor Performance por sua interpretação do astro do beisebol Joe DiMaggio, a quem dá vida na peça Insignificância - Uma Comédia Relativa.

Em entrevista à CARAS Brasil, cedida em abril deste ano, o artista vibrou com a vitória e revelou como lida com o amadurecimento; confira o bate-papo completo com o ator!

