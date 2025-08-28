Madonna exibe fotos da festa das filhas gêmeas

Madonna, a rainha do pop, compartilha momentos da festa de aniversário de treze anos de suas filhas gêmeas, Stella e Estere

Madonna, a rainha do pop de 67 anos, adora dar festas, e não pode perder a oportunidade no aniversário de suas filhas gêmeas. A cantora organizou a celebração de 16 de agosto, para comemorar a chegada dos 13 anos de Stella e Estere, que ocorreu no último dia 24. Nesta terça-feira, 26, a artista aproveitou para compartilhar momentos inéditos do aniversário das mais novas.

De acordo com os registros, a festa foi focada na diversão das pré-adolescentes, com pula-pula, karaokê, jogos de futebol, brincadeiras na piscina e muitos doces. “Labubus estão por todo o lado!”, escreveu Madonna em referência ao bolo em formato de Labubu, um boneco que viralizou nas redes sociais.

“O meu bolo de aniversário foi devorado, então decidi trazê-los de volta para a festa de 13 anos das minhas filhas gêmeas! Mas ele teve que ser conquistado. O vencedor leva tudo!!!”, brincou ela na legenda de sua publicação. “Feliz aniversário, Stella e Estere!!. Rainhas virginianas! Nada poderia me preparar para suas personalidades, sua energia e suas opiniões tão fortes”, completou a artista.

A cantora adotou as herdeiras em 2017, mas além delas, Madonna tem mais dois filhos adotivos: David (19) em 2008 e Mercy (19) em 2009. A artista também possui dois filhos biológicos: Lourdes Maria (28), filha da artista com Carlos Leon, e Rocco (25), fruto do casamento com Guy Ritchie.

Confira as fotos da festa!

Filhas de Madonna em festa de aniversário

Filhas de Madonna em festa de aniversário Foto: Reprodução / Instagram

Filhas de Madonna em festa de aniversário Foto: Reprodução / Instagram

Entenda como famosos, como a Madonna, são atraídos pela Kabbalah

A Kabbalah é uma técnica que, nos últimos meses, ganhou forças nas redes sociais, principalmente entre as celebridades. Famosas como Madonna e Demi Moore são adeptas a tal filosofia. A fim de entender mais a fundo, a CARAS Brasil conversou com a Liza Rossi, mentora e CEO da Escola Moderna de Mistérios, que explicou como a Kabbalah pode ajudar a viver plenamente e com propósito.

“É uma fórmula testada e guardada à sete chaves que ajuda a conectar com a essência de quem você é. Quando estamos vivendo nosso propósito não tem como não fazer bem feito e alcançar sucesso e alegria. É sobre viver a nossa verdade. Você já viu um famoso no palco por exemplo, normalmente podemos ver a ALMA daquela pessoa e ao mesmo tempo a experiência toca a nossa alma”, disse Liza.

“Tanto a fama quanto o poder trazem responsabilidades gigantescas. Uma pessoa que está nos holofotes está brilhando o que tem dentro dela. Todos nós podemos ver, quando é bom e quando não é. A Kabbalah ajuda a manter o alinhamento com a LUZ, com a beleza, com tudo o que é bom; e quando recebemos essa Luz podemos compartilhar. Uma pessoa só compartilha aquilo que tem; quando a pessoa é negativa, ela compartilha a negatividade, ou ansiedade, ou estresse; por isso a importância de escolhermos as nossas filosofias ou conhecimentos”, completou ela.

