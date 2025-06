Lívia Andrade reúne celebridades em sua festa de aniversário

Lívia Andrade recebe convidados famosos em sua festa de aniversário de 42 anos de vida em evento em São Paulo

A apresentadora Lívia Andrade realizou a sua festa de aniversário na noite de quinta-feira, 26, em São Paulo. Ela reuniu um time de celebridades entre os convidados para comemorar seus 42 anos de vida.

A lista de convidados contou com Helô Pinheiro, Tiago Barnabé, Ricardo Tozzi, Carol Macedo e Fafy Siqueira.

Para o evento, Lívia apostou em um vestido tubinho em duas cores, que destacou sua silhueta curvilínea.

O aniversário da estrela foi no dia 20 de junho e ela comemorou a data com um post especial nas redes sociais. "Parabéns pra mim!! Mais um ano muito bem vivido graças a Deus, que a vida continue me surpreendendo positivamente agora e sempre, AMÉM. Obrigada pela companhia e pelo carinho de todos vocês, que comecem as comemorações, a vida deve ser celebrada!", afirmou ela, que é comentarista no programa Domingão com Huck, da Globo.

Lívia Andrade - Foto: Leo Franco / AgNews

Lívia Andrade - Foto: Leo Franco / AgNews

Fernando e Helô Pinheiro - Foto: Leo Franco / AgNews

Ricardo Tozzi - Foto: Leo Franco / AgNews

Tiago Barnabé e esposa - Foto: Leo Franco / AgNews

Fafy Siqueira e esposa - Foto: Leo Franco / AgNews

Carol Macedo - Foto: Leo Franco / AgNews

Lívia Andrade levou susto em avião

A apresentadora Lívia Andrade falou sobre o momento tenso que viveu dentro de um avião de pequeno porte na última semana. Ela estava na aeronave que teve problemas técnicos para pousar em São Paulo e precisou fazer o pouso em Jundiaí, no interior do estado.

Em entrevista ao Fantástico, da Globo, a estrela recordou o que viveu quando o avião teve problemas para pousar por causa do trem de pouso, que não baixou automaticamente. "Mais viva do que nunca. Mais uma experiencia, mais uma história para contar. Eu olhei para a janela e arremeteu, eu vi que estava com algo errado”, disse ela, que pegou o celular e começou a mandar mensagem para a família. "Eu comecei a mandar mensagem para o meu irmão. Reza pra gente, por favor. Pede para a mãe rezar pra gente, por favor”, afirmou.

Inclusive, Lívia afirmou que se despediu da família, já que tinha a chance de acontecer um acidente com o avião e todos corriam risco de vida. "Se for a hora, eu entrego a minha vida. Obrigada meu deus por tudo. Cuida da minha mãe e do meu irmão. Eu agradeci a minha mãe por isso, por ela ter me dado força, por ela ter me criado dessa maneira. Graças a ela eu estava muito bem naquele momento, eu pedi para ela não sofrer. Eu rezei todas as orações que eu sabia de cor naquele momento”, afirmou.

Apesar do susto e tensão, o avião conseguiu pousar com segurança após o trem de pouso ser acionado manualmente. "Pousamos, tocamos o chão, deu um alívio tão grande. O avião estava o tempo todo sendo filmado. Depois, eu soube que as pessoas estavam rezando, orando, torcendo e vibrando”, afirmou ela.

