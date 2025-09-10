Leonardo abre álbum de fotos do batizado do neto, José Leonardo: 'Vovô ama'

Avô coruja! O cantor Leonardo se declarou ao neto caçula, José Leonardo, após o batizado do bebê em uma igreja católica; veja fotos
O cantor Leonardo encantou o público ao compartilhar alguns registros do batizado do neto caçula, José Leonardo. A cerimônia de batismo do filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe aconteceu na tarde de terça-feira, 9, em uma igreja católica, e reuniu familiares e amigos próximos.
Avô coruja, Leonardo aproveitou o momento para se declarar ao bebê: "Vovô ama muito. Parabéns José Leonardo. Você é uma benção em nossas vidas", escreveu o pai de Zé Felipe. Nas imagens publicadas pelo artista, o caçula da família aparece ao lado dele e de Poliana Rocha, avó paterna, das irmãs Maria Alice e Maria Flor, e da avó materna, Margareth Serrão.
O batizado de José Leonardo aconteceu na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia, e foi celebrado pelo Padre Marcos Rogério. O padrinho do bebê é Hebert Gomes, amigo de Virginia, e Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe.
Vale lembrar que, logo após a cerimônia religiosa, a família seguiu para um salão de festas para celebrar o aniversário de 1 ano do pequeno, completado na última segunda-feira, 8. O evento teve o tema de Fazenda, com direito a esculturas gigantes, oficinas e mais de 30 brinquedos para as crianças.
Veja as fotos do batizado de José Leonardo:
O bebê José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, comemorou o seu primeiro ano de vida nesta semana e ganhou uma celebração dupla na terça-feira, 9. Durante a tarde, o menino foi batizado na igreja e, logo depois, foi para sua festa de aniversário.
Nas redes sociais, a mãe coruja contou que o padrinho do filho, Hebert Gomes, deu um presente personalizado para marcar a data especial. Hebert presenteou o afilhado com um colar de ouro personalizado com o nome do bebê.
A influenciadora digital e empresária Poliana Rocha usou as redes sociais na noite de terça-feira, 9, para compartilhar o que achou do batizado e da festa de seu neto caçula, José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Em vídeos publicados nos stories, ela destacou o quanto o dia foi especial.
"Eu falei assim que foi tudo tão perfeito hoje que só temos motivos para agradecer muito a Deus pelo dia e pela noite que tivemos. Fomos para o batizado, o padre Marcos deu uma bênção linda. O José Leonardo super fofinho", iniciou ela ao falar sobre a cerimônia que aconteceu em uma igreja católica de Goiânia, Goiás, apenas algumas horas antes da festa de aniversário de 1 ano do bebê.
"Depois saímos de lá e fomos para esse espaço de festas que a Virginia tem agora aqui em Goiânia, e a festa foi incrível: uma decoração linda, uma comida gostosa, ambiente harmônico, vários shows. Foi tudo maravilhoso, só motivo de sempre estar agradecida a Deus", complementou; saiba mais detalhes!
