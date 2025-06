Lembrancinhas das festas das filhas de Virginia e Roberto Justus são iguais

Maria Alice, filha de Virginia Fonseca, e Vicky, filha de Roberto Justus, tiveram as lembrancinhas iguais em suas festas de aniversário. Compare os dois itens

Duas festas de aniversário luxuosas agitaram o mundo das celebridades nas últimas semanas. A primeira delas foi a celebração de Vicky Justus, filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, e teve o tema da personagem Sininho. A segunda festa foi a de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, que teve o tema de Céu. Apesar dos temas diferentes, os dois eventos tiveram uma semelhança: a lembrancinha era igual !

As duas famílias tiveram a mesma ideia na escolha de uma das lembrancinhas para os convidados: a moda do livro de colorir no estilo de Bobbie Goods. As duas festas entregaram uma caixinha temática com duas gavetas: uma com o livro de colorir personalizado e outra com as canetinhas coloridas.

A semelhança no item de recordação mostrou que as famílias estão antenadas com o surto dos brasileiros pelos livros com desenhos para colorir.

Compare as duas lembrancinhas abaixo:

Lembrancinhas das festas de Vicky Justus e Maria Alice - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Atelie Fabiula Brito (@ateliefabiulabrito)

As outras lembrancinhas dos dois eventos luxuosos

Apesar de uma das lembrancinhas ser igual nas duas festas, os eventos contaram com outros presentes especiais e únicos para os convidados. Confira abaixo quais foram as lembrancinhas de cada festa:

Na festa de 5 anos de Vicky Justus, os pais dela, Roberto Justus e Ana Paula Siebert, escolheram várias lembrancinhas. Além do livro de colorir com canetinhas, os convidados receberam uma lembrancinha que teve uma versão para meninas e outra para meninos. O item para meninas foi uma mochila verde com o desenho da Sininho de costas. Enquanto isso, o item para os meninos foi uma bolsa térmica em formato de ônibus do Peter Pan. Os convidados ainda receberam mais duas lembrancinhas: um kit com chinelo estampado com a personagem que foi tema do evento e também uma caixinha com chocolates.

Lembrancinhas da festa de Vicky Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Enquanto isso, os pais Virginia Fonseca e Zé Felipe também escolheram diferentes tipos de lembrancinhas para a festa da filha mais velha, Maria Alice, que completou 4 anos de idade. Além do livro de colorir com canetinhas, eles entregaram uma caixa com microfone karaoke com carregador, outra opção com um kit para fazer bolo de caneca, que vinha com avental para a criança e os ingredientes para o doce, e também um jogo da velha.