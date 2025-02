Jojo Todynho exibe detalhes da decoração de sua festa de aniversário

O aniversário de Jojo Todynho foi nesta terça-feira, 11, e, para comemorar a chegada de seus 28 anos, a cantora promoveu uma festa especial

O aniversário de Jojo Todynho foi nesta terça-feira, 11, e, para comemorar a chegada de seus 28 anos, a cantora promoveu uma festa especial. Em um vídeo comparitlhado em seu perfil nas redes sociais, ela mostrou detalhes da celebração, que contou com a presença de amigos e familiares.

Para a data especial, Jojo escolheu um longo vestido cor-de-rosa. A festa também teve uma decoração predominantemente rosa e contou com muitas flores e borboletas douradas, além de pessoas fantasiadas como fadas e duendes.

A mesa de doces contou com vários itens personalizados e em tons de rosa e branco. Veja detalhes da celebração:

Jojo Todynho é surpreendida com pedido de namoro de policial

Ainda no dia em que completou 28 anos, Jojo foi surpreendida com um pedido de namoro, que foi acompanhado de um buquê de rosas e café da manhã na cama. Ao compartilhar a novidade nas redes sociais, a artista mostrou que ganhou um buquê de flores vermelhas, além de um café da manhã especial e uma cesta personalizada com os nomes dela e de seu novo namorado, Thiago.

Ela também ganhou uma carta com uma declaração e um balão com a pergunta: “Quer namorar comigo?”. Em seguida, Jojo compartilhou um vídeo expressando sua felicidade com o novo relacionamento e afirmou: “Vou falar uma dica, mulhereda: Arrumem um polícia. Estou namorando. Me atura, Brasil. Linda, gostosa e namorando com um polícia. Estou muito feliz".

Quem é o namorado dela?

E quem é o namorado de Jojo Todynho? A artista assumiu romance com Thiago Gonçalves, de 38 anos. De acordo com informações do portal LeoDias, o rapaz é policial militar há 21 anos e, nas horas vagas, gosta de praticar corrida.

Botafoguense, Thiago é pai de uma menina de 12 anos, fruto de um relacionamento anterior. Com pouco mais de 3 mil seguidores nas redes sociais atualmente, o companheiro de Jojo costuma compartilhar registros pessoais em família e de viagens.

