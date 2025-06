Jogador Kauã Santos realiza sonho e reúne 400 convidados em festa luxuosa para filha; saiba valor

Goleiro do Eintracht Frankfurt, clube alemão, o jogador Kauã Santos realizou sonho de infância ao proporcionar festa de aniversário para filha, Luísa

Morando desde setembro de 2024 na Alemanha, o goleiro brasileiro Kauã Santos (22) encontrou um tempo em sua agenda como goleiro do Eintracht Frankfurt para voltar ao Brasil e celebrar o aniversário de sua filha, Luísa (2). Fruto do relacionamento com Maryá Guimarães, a pequena comemorou o novo ciclo com direito a uma festa luxuosa, que recebeu um alto investimento.

O aniversário aconteceu no último domingo, 15, em Vassouras, cidade natal de Kauã Santos , e, segundo sua assessoria, contou com 400 convidados —sendo 90 destes crianças. Além disso, o ambiente foi completamente decorado em tons de rosa, azul e roxo, e contou com 20 mil balões para simbolizar o fundo do mar, tema escolhido.

A comemoração contou ainda com 2.500 doces, bolo decorado com efeito de luz, apresentações com personagens clássicos da Disney e brinquedos para os convidados, como uma máquina para pegar ursinhos de pelúcia. De acordo com informações obtidas pela CARAS Brasil, a festa custou aproximadamente R$ 500 mil.

A festa, inclusive, é bastante diferente das tradições alemãs. De acordo com o site Recreio, geralmente os pais só comemoram o aniversário das crianças a partir dos três anos de idade e, quando a criança vai para o jardim de infância, passa a celebrar o dia com os colegas da escola. Porém, o número de convidados deve ser o mesmo da idade do aniversariante.

Porém, como uma festa tradicionalmente brasileira, o momento foi repleto de emoção. A decoração, por exemplo, ficou a cargo de Georgia Bianka, que conversou com a CARAS Brasil e revelou que o momento especial em família simbolizou a realização de um sonho antigo do atleta, emocionando assim a maioria dos familiares e amigos presentes na festa.

"Ele disse que nunca teve uma festa de aniversário, que o sonho dele era ter uma. Poder proporcionar uma festa tão linda, delicada para a filha dele, foi uma grande realização. Ainda mais na cidade em que ele nasceu, com os amigos e a família, já que ele não mora mais no Brasil."

Através de uma publicação conjunta no Instagram, o goleiro e sua esposa mostraram mais detalhes da decoração e buffet da festa, e destacaram a história de superação da pequena, que completou dois anos repleta de saúde, como diz a influenciadora.

"Você é o milagre, o coração mais lindo que Deus podia ter enviado", escreveram. "Hoje sentimos um alivio enorme em te ver com saúde e feliz. Nenhuma oração, nenhuma noite chorando e orando foi em vão. Passaríamos por tudo de novo, só para te ter aqui. O amor que sentimos por você dói e tem uma dimensão inexplicável."

QUEM É KAUÃ SANTOS?

Nascido em Vassouras, município do Rio de Janeiro, Kauã Morais Vieira dos Santos é futebolista. O atleta começou a jogar futebol aos 5 anos, e teve passagens por times como Volta Redonda e Flamengo —clube em que assinou contrato por quatro anos. Ele é casado com a influenciadora Marya Guimarães e, juntos, os dois são pais de Luísa.

Desde 2024, vive na Alemanha e defende o Eintracht Frankfurt, clube da Bundesliga, como goleiro. Parte da elite do futebol europeu, ele se tornou inspiração para diversos brasileiros que sonham com o esporte e, defendendo o time por sua segunda temporada, foi descrito como "destemido e sempre sorridente" pelo clube. Em abril, ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho e optou por um tratamento conservador, se mantendo longe dos gramados por alguns meses.

VEJA MAIS DETALHES DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE LUÍSA, FILHA DE KAUÃ SANTOS: