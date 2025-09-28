Influencer Bia Napolitano escolhe tema de ‘adulto’ para o 1º aniversário do filho

A influenciadora digital Bia Napolitano surpreende ao revelar o tema da festa de aniversário de 1 ano do filho, Domenico. Veja a decoração sofisticada

A influenciadora digital Bia Napolitano escolheu um tema fora do comum para o aniversário de 1 ano do filho, Domenico, fruto do casamento com Paulo Duarte Filho. Neste domingo, 28, eles reuniram os amigos e familiares em um salão de festas para celebrarem a vida do herdeiro com o tema do filme O Poderoso Chefão .

Os pais deixaram de lado os temas infantis e escolheram um tema que agrada a família toda. Inclusive, eles uniram o tema do filme com o estilo italiano, que estava presente nas mesas com toalhas xadrez.

A decoração foi feita pela decoradora dos famosos Andrea Guimarães, que caprichou em todos os detalhes. A festa teve a reprodução de um cenário do filme com direito a estátua do personagem Dom Corleone, móveis vintage e painéis no teto e nas paredes para que todos mergulhassem no tema.

Inclusive, o bebê Domenico apareceu na festa com terno preto como o que o protagonista usa no filme. O pai do bebê também usou um terno para o evento e a mãe apareceu com um vestido com temática vintage.

“FINALMENTE CHEGOU O GRANDE DIA! Nosso “Dom” Corleone faz 1 ano! Depois de tanta preparação, expectativas e sonhos, o tema do aniversário de 1 ano do Domenico está revelado: “O Poderoso Chefão”! Preparem-se que a festa vai começar! Famiglia”, disse a mãe coruja.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Napolitano (@bianapolitano)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andrea Guimaraes (@andreaguima5)

Recado do marido de Bia Napolitano

Para celebrar o aniversário do filho, Paulo Duarte Filho, marido de Bia Napolitano, fez um texto nas redes sociais para refletir sobre o primeiro ano do herdeiro. “Domenico – 1 Ano. Em poucos dias, Domenico faz seu primeiro aniversário… que transformação… sua também, meu filho… Quem se transformou mais fui eu. Existia um Paulo antes, hoje ele é outro. Ainda mais conexões nossa família criou, muito mais nós. Sabia que seria mágico, mas Oz ficaria espantado. Foram todos momentos maravilhosos, mesmos os perrengues, que são muitos, mesmo as preocupações, que também são muitas, cada choro, cada suspiro, cada soninho, cada banho, cada sorriso, que também são muitos, tudo me transforma. Sua mãe – pessoa maravilhosa que me deu você – e eu somos muito felizes, já éramos muito ligados e juntos, mas incrivelmente você colocou outras tantas correntes. Pela honra e o prazer de ser seu pai, desejo apenas saúde e que você seja muito feliz”, disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo Duarte Filho (@pauloduartefilho)