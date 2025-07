Helô Pinheiro, a Garota de Ipanema, comemora 82 anos com festa íntima

Helô Pinheiro comemora 82 anos em celebração reservada com a família e recebe homenagens carinhosas dos filhos e do genro, César Tralli

Helô Pinheiro comemorou seus 82 anos nesta segunda-feira, 7, ao lado da família. A celebração reservada aconteceu em um restaurante em São Paulo e contou com a presença dos filhos e do marido, Fernando Mendes Pinheiro, com quem é casada há mais de cinco décadas.

Vale lembrar que Helô inspirou a famosa canção de Tom Jobim e Vinicius de Moraes nos anos 1960. Por isso, é conhecida como a Garota de Ipanema.

Homenagens à musa inspiradora de Tom Jobim

Ticiane Pinheiro, filha da aniversariante, participou da comemoração acompanhada do marido, Cesar Tralli. "Hoje, dia 7/7, é aniversário do mulher mais incrível que eu já conheci na vida! Minha mãe, minha inspiração, meu ídolo! Te amo, mãezinha, e feliz aniversário. Saúde, amor, sucesso e felicidades", disse Ticiane, em um Story no Instagram homenageando a mãe.

O jornalista também fez uma homenagem carinhosa à sogra nas redes sociais, exaltando sua energia e declarando seu carinho por ela. "Minha sogra! Que privilégio! A eterna Garota de Ipanema. 82 anos hoje… com uma energia incrível. Muito amada e admirada por todos nós da família. Merece todos os beijos e abraços. Todos os elogios e agradecimentos. Te amo, Helô", escreveu Tralli.

As primeiras imagens da celebração foram compartilhadas por Kiki e Jô Pinheiro, também filhas de Helô. Em uma das postagens, Kiki escreveu com carinho: "Minha mamis lindaaaa", ao mostrar a mãe sorridente no restaurante onde recebeu os convidados.

Ao longo dos anos, Helô construiu uma trajetória admirada não apenas por sua beleza icônica, mas também por sua presença marcante na cultura brasileira.

60 anos casados

Em 2026, Helô e Roberto completarão 60 anos de casamento. Em entrevista recente ao portal LeoDias, ela revelou que já está preparando uma comemoração especial.

Ela também falou sobre a importância de manter sua família unida: “União é tudo, família é tudo, então não pode se separar e desatar o nó… O nó continua e o importante é viver feliz, com respeito”, destacou.

