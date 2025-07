Helena: Veja as lembrancinhas do aniversário da filha de Neymar e Amanda Kimberlly

Com o tema de jardim encantado, a festa da filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly contou com 3 tipos de lembrancinhas para as crianças e 1 para os adultos

A festa da filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, Helena, de 1 ano, aconteceu na semana passada em um sítio no interior de São Paulo. O evento teve o tema de jardim encantado e contou com decoração luxuosa. Inclusive, as lembrancinhas para os convidados chamaram a atenção.

A família da aniversariante ofereceu vários tipos de lembrancinhas, informou a decoradora de festas Nicole Sarfaty. As crianças tiveram 3 opções de recordações. A primeira era um kit de jardinagem que vinha dentro de uma bolsinha estilosa. A segunda lembrancinha era uma lancheira térmica personalizada com o tema da festa. E a terceira recordação era uma casinha com livro de colorir.

Além disso, a festa também teve uma lembrancinha para os convidados adultos, que podiam escolher buquês de flores coloridas em um carrinho encantador.

Durante a festa, as crianças ainda puderam personalizar mais dois itens de colorir para levarem para casa. Um dos itens era uma asa de borboleta, que podia ser enfeitada; e o outro item era uma casinha de passarinho para ser pintada.

Lembrancinhas do aniversário de Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly - Foto: Reprodução / Instagram

O bolo de aniversário de Helena

Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, a pequena Helena ganhou uma festa luxuosa para celebrar seu aniversário de 1 ano de vida. A festa aconteceu na quinta-feira, 3, em um sítio no interior de São Paulo e teve o tema de ‘Tutuca Land’, que é o apelido da menina e foi inspirado em um jardim encantado.

A festa contou com decoração colorida e repleta de flores. As mesas foram montadas no jardim da propriedade e protegidas por um toldo por causa do tempo frio.

Enquanto isso, o bolo de aniversário se destacou por ser totalmente colorido e repleto de detalhes em açúcar, incluindo borboletas e flores. A mesa também foi decorada com outros doces também sofisticados.

