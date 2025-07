Grávida, Mariana Rios celebra seus 40 anos com festa sofisticada

Esperando o nascimento do primeiro filho, Mariana Rios mostra fotos de sua festa de aniversário de 40 anos e o bolo sofisticado rouba a cena

A atriz Mariana Rios celebrou o seu aniversário de 40 anos em grande estilo. Grávida, ela comemorou a nova idade com uma festa sofisticada.

Nas redes sociais, a estrela mostrou as fotos da celebração. Para a ocasião, ela usou um vestido marrom com decote estiloso e esbanjou sorrisos durante a festa.

Nas fotos, Mariana mostrou o seu bolo de aniversário, que contou com três andares decorados em estilo vintage. “Eu não quero pedir nada, só quero agradecer! Obrigada meu Deus pelo privilégio de fazer 40 anos”, escreveu na legenda.

Como foi o chá revelação de Mariana Rios?

Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou que a revelação do sexo do bebê foi feita com balões. Algumas crianças seguravam balões rosa e azul e os soltaram no céu, até que uma delas se aproximou da atriz e lhe entregou um balão azul — indicando que ela está esperando um menino. "Nosso menino. Entrego sua vida nas mãos de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo! Eu já te amo, meu filho!", escreveu ela ao compartilhar o momento.

Após o evento, ela compartilhou com os seguidores novos registros do evento em família. Em seu perfil oficial, a apresentadora abriu um novo álbum de fotos ao lado dos familiares, além de compartilhar também alguns cliques de seu primeiro ensaio fotográfico de grávida. "Eu só queria morar nesses dias! Muito obrigada a todos pelas mensagens lindas e amorosas!", escreveu Mariana Rios.

