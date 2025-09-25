Graciele Lacerda abre álbum de fotos da festa de mesversário da filha

A influenciadora digital Graciele Lacerda mostrou a família reunida na festa de nove meses de Clara, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta quinta-feira, 25, para mostrar as fotos da comemoração do mesversário de Clara, sua filha com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

Assim como nos meses anteriores, a menina ganhou uma festa com o tema princesas, e para o nono mês, a escolhida foi a Branca de Neve. A decoração do evento contou com muitas flores, bonecos da personagem principal, animaizinhos e a maça. Clara também esbanjou estilo e fofura ao surgir usando um vestido como a da princesa da Disney.

A festa também contou com a presença das irmãs mais velhas de herdeira de Graciele, Camilla Camargo e Wanessa Camargo, filha de Zezé com Zilu Camargo, além dos filhos da atriz, Joaquim e Julia, e João Vecker, padrinho de consagração da pequena.

“Nove meses da minha princesa! Parece que foi ontem que ela nasceu… Um misto de emoção, saudades da barrigona, dela pititica e tanta gratidão por vê-la crescendo, forte e tão inteligente!”, disse a influenciadora digital ao abrir o álbum de fotos da comemoração.

Graciele também confessou que vai sentir falta das festas de mesversários, já que Clara vai completar seu primeiro ano em dezembro. “Em breve sei que também vou sentir saudades dos mêsversários (e eu que achei que nem faria). Já estou sofrendo porque faltam apenas duas princesas para finalizarmos essa fase tão linda!”, acrescentou.

Por fim, a mulher de Zezé contou que já começou a pensar no aniversário de um aninho da filha. “Ps; Essa semana demos início aos preparativos para o aniversário de 1 ano. A vida é cíclica e nos convida a viver cada etapa com intensidade. Não é à toa que o momento presente se chama ‘PRESENTE'”, finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele comemora o aniversário da mãe

Na última terça-feira, 23, Graciele Lacerda usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, Maria das Graças, que completou mais um ano de vida. A influencer compartilhou uma foto da mãe com Clara nos Stories e escreveu um texto especial. “Hoje é o dia de celebrar a mulher mais incrível da minha vida. Mãe, obrigada por tanto amor, força e por ser meu maior exemplo. Que seu novo ciclo seja cheio de saúde, alegrias e bênçãos. Te amo infinitamente”, escreveu a famosa.

Leia também: Graciele Lacerda mostra o primeiro banho de mar da filha, Clara