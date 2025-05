Giovanna Lancellotti surpreende ao recordar temas de suas festas; veja

Ao completar 32 anos, atriz Giovanna Lancellotti surpreende ao relembrar algumas de suas festas de aniversário; veja os temas

A atriz Giovanna Lancellotti fez aniversário nesta quarta-feira, 21, e fez uma postagem especial em sua rede social para falar como adora a data. Completando 32 anos, a artista, que está na novela das sete, Dona de Mim, relembrou algumas de suas festas e surpreendeu com os temas.

A intérprete de Kami recordou cliques de suas celebrações e chamou a atenção com as decorações. Em uma delas, a famosa escolheu a dupla Sandy e Junior para comemorar mais um ano de vida. Já crescida, Giovanna Lancellotti apareceu com seu futuro marido, seus cachorros e até relembrou convite de um evento.

"HAPPY 3.2.Sim, eu amo fazer aniversário! Viva a vida! Grandes registros de alguns bons anos comemorados. Bem vindos à era dos GEMINIANJOS. E obrigada pelas mensagens mil de amor! Que delícia", escreveu ao revelar os registros inéditos.

Ainda nos últimos dias, Giovanna Lancellotti teve um evento antes de seu casamento. Para quem não sabe, o casamento da atriz e Gabriel David já está com data marcada. O casal terá duas cerimônias. Uma no dia 21 de junho e outra no dia 28 de junho.

Como Giovanna Lancellotti conheceu Gabriel David?

Em participação do podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Giovanna Lancellotti abriu sobre a intimidade do casal e deu detalhes sobre como conheceu Gabriel David. "Eu caí em um belo golpe", ela brincou ao falar sobre o romance com o herdeiro da Beija-Flor, que começou em 2021.

Segundo a atriz, ela já o conhecia por ser muito amiga da sobrinha do empresário, Thais Müller, filha do irmão de Gabriel, Anderson Müller, mas ela nunca deu muita bola. Contudo, o empresário e carnavalesco já havia tentado se aproximar várias vezes da atriz e até enviando mensagens nas redes sociais antes deles se conhecerem apropriadamente.

O encontro somente aconteceu com a ajuda de alguns amigos em comum, como o surfista Pedro Scooby. Segundo Giovanna, eles arrumaram um jeito para o casal se encontrar em um jantar. Pouco tempo depois, a atriz decidiu passar seu aniversário em Noronha e foi surpreendida pelo mozão, que apareceu no hotel em que ela estava hospedada. Desde então eles não se desgrudaram mais.

