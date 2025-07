Giovanna Ewbank faz festa simples para o filho em casa

A apresentadora Giovanna Ewbank exibe fotos da festa simples de 5 anos do filho caçula, Zyan, na casa da família

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso comemoraram o aniversário de 5 anos do filho caçula, Zyan, na casa da família. Na noite de terça-feira, 8, eles organizaram uma festa simples e intimista para marcar a data especial na vida do filho.

A celebração teve o tema dos minnions e contou com bolo personalizado e até a presença dos personagens para fazer a alegria do garotinho.

Nas redes sociais, os pais fizeram posts com homenagens para o filho. "Hoje é o dia do meu melhor amigo de aventuras! Esse carinha me lembra todo dia como a vida é maravilhosa e como é bom viver. Ele é intenso, como o pai. Acho que o único que gosta mais do rancho que eu. Tem fogo nos olhos, muita energia nas veias e uma vontade de viver que não cabe dentro dele. Corre antes de pensar, fala antes de respirar, sente antes de entender. Ele é VIDA! A gente faz tudo junto: andamos a cavalo, cuidamos das plantas, fazemos carinho em todos os bichos, plantamos, vemos o por do sol, vamos na horta, brincamos com as galinhas, damos beijo nos coelhos, saímos à noite com lanterna, comemos churrasco, alimentamos os peixes, caçamos insetos… E somos fãs do Tio Iunes, claro! Meu Deus, como eu me vejo em você. Você é meu furacãozinho do bem, meu caçula, meu reflexo mais puro. Te amo. Feliz aniversário!", disse o pai coruja.

Por sua vez, a mamãe escreveu: "Hoje meu baby Z faz 5 anos. E eu tô num mix de emoções meio impossível de explicar…só queria que o tempo passasse um pouquinho mais devagar! É como se um filme passasse na minha cabeça, cheiros, risos, choros, medos, primeiros passos e descobertas, tanto minhas quanto dele. Eu costumo dizer que Zyan é VIDA LOKA! Meu grilo falante, que não para de falar e questionar absolutamente TUDO da vida! No olhar intenso dele tem uma vida inteira pulsando, uma vontade de viver que me comove, ele se joga, é intenso, inteiro, em tudo o faz! E na sua vozinha rouca ele me faz lembrar todos os dias o que realmente importa. A vida! Zyan é um canceriano nato: Dramático, amoroso, intenso, família. MUITO FAMÍLIA! Ele quer que todos estejam juntos o tempo todo! Acorda apaixonado pela vida, família, quer tomar café da manhã com todos unidos, ele se joga no mundo como se ele fosse um parque de diversão sem fim! Ama a natureza, ama os animais, ama com o corpo inteiro. Seus irmãos absolutamente TUDO pra ele!!! Bless é a sua grande inspiração. Seu herói. Títi é o colo que ele sempre procura, é a paz no meio do furacão! Ele olha pros dois com tanta admiração e com tanto amor, que me faz acreditar ainda mais que estamos todos no caminho certo".

E completou: "Zyan me ensina todos os dias o que é viver com intensidade! O que é amar a vida com pressa. O que é sentir sem medo. Ele chegou como um tornado em nossas vidas, mudando tudo… por dentro e por fora. E desde então, me dá mais ânsia de viver. Me dá mais alegria, mais vontade, Sim, meu bebê me impulsiona! Ele me transforma diariamente com sua impulsividade, com sua entrega e com sua forma escancarada de amar. Meu Baby Z tá virando menino. Tá deixando pra trás os traços de bebê e ganhando cada vez mais o brilho de um serzinho questionador, curioso, profundo. E eu admito que to com dificuldade de aceitar, mas ao mesmo tempo ansiosa pra assistir ao ser humano incrível que ele vem se tornando! Feliz 5 anos, meu filho, amor da vida da mamãe! Obrigada por me escolher como mãe e por me lembrar todos os dias de que viver vale a pena. TE AMO daqui até o infinito (como você mesmo diz)".

