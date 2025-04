Gabriela e Fabiano Menotti comemoram o aniversário da filha caçula com festão

Nas redes sociais, Gabriela Menotti mostrou os detalhes da festa de aniversário de 1 ano de Izabela, sua filha com o cantor Fabiano Menotti

Gabriela Menotti usou as redes sociais nesta quarta-feira, 30, para mostrar os detalhes da festa de aniversário de sua filha caçula, Izabela, fruto de seu casamento com o cantor Fabiano Menotti.

Para comemorar o primeiro ano de vida, a menina ganhou uma festa com o tema 'Zoo da Bebela'. A comemoração contou com muitas bexigas, flores e animais do zoológico, além do bolo e doces personalizados. Os personagens Mickey e a Minnie também fizeram parte da celebração.

"O que foi essa festa ontem? Uma harmonia e alegria contagiante… a começar pela baby aniversariante mais animada e fofa: Bebela Menotti, nosso presente de DEUS. Até aqui nos ajudou o Senhor! A ele toda honra e toda glória sempre", escreveu a influenciadora digital na legenda.

Em outro post, Gabriela mostrou os looks de Izabela, que surgiu combinando com a irmã mais velha, Julia, de 11 anos. A menina chegou usando um claro bege, depois, na hora de cantar o 'parabéns pra você', a aniversariante usou um vestido azul. "Os looks, as expressões de Bebela, a alegria que ela ficou mostrava que ela entendeu e se sentiu amada, porque em cada canto tinha alguma coisa que ela amava", celebrou a mamãe coruja.

Izabela, filha caçula de Gabriela e do cantor Fabiano Menotti, completou um aninho nesta última quinta-feira, 24, e a mamãe comemorou a data especial prestando uma homenagem especial para a herdeira. Nas redes sociais, a criadora de conteúdo digital compartilhou vários registros da herdeira e escreveu uma bela mensagem para celebrar a vida dela.

"Hoje é o aniversário da baby "miss simpatia" desse insta. Eu vivo uma maternidade "compartilhada" com o tanto que vocês vibram, mimam, se alegram com minhas filhas… era assim com Juju e agora com baby BEBELA, que foi um verdadeiro presente de DEUS nas nossas vidas. Bebela é carinhosa, atenta, linda, sabe o que quer, muito simpática, o amor das nossas vidas! O que eu desejo pra você, meu amor? Que você nunca se desvie dos caminhos do SENHOR JESUS, porque até aqui ele nos sustentou. Te amamos demais Bebela, você é a 'cereja do nosso bolo'", finalizou. Veja a publicação!

